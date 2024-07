Im zweiten Jahr des Bestehens von Buzz Radar begann das Team mit IBM zusammenzuarbeiten.

„IBM erkannte sofort den Wert unserer Arbeit und beauftragte uns, einige Dashboards für ihr Marketingteam zu erstellen“, so Charlton. „Zufälligerweise geschah das zur gleichen Zeit, als die IBM Cloud einige wirklich interessante Funktionen einführte, sodass wir begannen, einen Teil unserer Infrastruktur dorthin zu migrieren.“

Das technische Team von Buzz Radar erkannte drei wesentliche Vorteile der IBM Cloud im Vergleich zu seinem bisherigen Infrastruktur-Hosting-Anbieter.

„Zuerst einmal war der Aufbau von Vertrauen und Sicherheit in Bezug auf unsere Daten und Einblicke schon immer der Kern unseres Geschäfts“, sagt Charlton. „Wir arbeiten mit großen internationalen Marken zusammen und brauchen ihr Vertrauen, wenn wir ihre Marketingdaten – die geschäftlich äußerst vertraulich sind – in unsere Plattform integrieren. Die Firmen überprüfen unsere Systeme mit allen möglichen Sicherheitsanalysen und Penetrationstests. Seit unserem Wechsel zu IBM haben wir diese Tests immer mit Bravour bestanden. IBM in puncto Datensicherheit und Ausfallsicherheit an unserer Seite zu haben, ist für unsere Zuverlässigkeit sehr wichtig.“

Der zweite Vorteil ist die Flexibilität. „Bei unserem früheren Anbieter haben wir monatlich für eine feste Anzahl an physischen Servern bezahlt, unabhängig von der Nachfrage nach unseren Anwendungen“, erklärt Charlton. „Aber unser Geschäft ist sehr saisonabhängig: Bei großen Veranstaltungen oder im Rahmen von Kampagnen zum Beispiel geht das Volumen der Social-Media-Daten durch die Decke. Wir rufen über eine halbe Million Datenpunkte pro Stunde auf unseren Servern ab und führen sehr anspruchsvolle Analysen durch. Mit der IBM Cloud können wir nahtlos skalieren, um der Nachfrage gerecht zu werden, ohne auch nur einen Cent mehr zu bezahlen, als wir brauchen.“

Schließlich nutzt Buzz Radar die IBM Cloud, um Zugang zu den bahnbrechenden kognitiven Technologien von IBM Watson zu erhalten.

„Wir haben von Anfang an erkannt, dass IBM Watson uns einige bahnbrechende Technologien bietet, für die wir äußerst wertvolle Anwendungsmöglichkeiten finden würden“, sagt Charlton. „Auch unsere Kunden hatten großes Interesse an den Watson-Technologien, ihnen fehlte aber das nötige Fachwissen, um sie in ihre eigenen Systeme zu integrieren – so erkannten wir die Chance, eine Brücke für sie zu schlagen.“

Heute nutzt das Unternehmen IBM Watson Natural Language Understanding, um eine flexible, mehrsprachige Analyse von Emotionen, Absichten und Stimmungen für Twitter, Facebook und andere Social-Media-Beiträge bereitzustellen.

„Die Fähigkeiten von Watson im Bereich der natürlichen Sprache sind hervorragend“, sagt Charlton. „Die meisten unserer Konkurrenten haben sich dafür entschieden, ihre eigenen NLP-Analyseprogramme auf der Grundlage von Open-Source-Software zu entwickeln. Das ist allerdings nur praktikabel, wenn man über große Mengen an Risikokapital verfügt. Wir hätten mehrere Jahre und Millionen von Dollar gebraucht, um eine Plattform zu entwickeln, die mit dem mithalten kann, was Watson uns auf Knopfdruck bietet.“

„Und weil die Plattform kognitiv ist, wird sie immer besser. Sie versteht bereits Entitäten und beginnt, kategoriebasierte Umgangssprache und sogar Emojis zu begreifen. Anstatt uns auf die Entwicklung dieser sehr speziellen Tools konzentrieren zu müssen, können wir das alles Watson überlassen. So haben wir die Kapazitäten, uns den Bereichen zu widmen, in denen wir uns wirklich von unseren größeren Konkurrenten abheben können, wie z. B. unserer revolutionären Datenvisualisierungsengine.“

Das Unternehmen nutzt darüber hinaus auch IBM Watson Personality Insights, um Marketingexperten dabei zu helfen, die Emotionen ihrer Zielgruppe zu verstehen und die richtigen Influencer für die Zusammenarbeit auszuwählen – eine kritische Aufgabe.IBM Watson Assistant unterstützt unterdessen den kognitiven Assistenten Tombot, der als ein durch künstliche Intelligenz gesteuerter Datenanalyst die Fragen der Marketingexperten beantwortet und sofortige Berichte, Vorhersagen und Alerts bereitstellt.

„In den letzten fünf Jahren haben wir große, schnelle Fortschritte bei unserer Infrastruktur gemacht, und das liegt zum großen Teil an der einfachen und schnellen Entwicklung, die uns die IBM-Technologie ermöglicht hat“, sagt Charlton. „Mit dem IBM Stack können wir innerhalb von Wochen neue Funktionen in unsere Plattform integrieren, und das zu einem Bruchteil der Zeit und der Kosten, die bei einer kompletten Neuentwicklung anfallen würden. Das bedeutet, dass wir größere Organisationen ausstechen können, obwohl unser Budget viel kleiner ist.“