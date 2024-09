Die Chief Information Office (CIO) Organization ist für die interne IT-Strategie von IBM zuständig und kümmert sich um die Bereitstellung, Sicherung, Modernisierung und Unterstützung der IT-Lösungen, die IBM Mitarbeiter, Kunden und Partner tagtäglich für ihre Arbeit nutzen. Die Strategie der CIO Organization umfasst die Schaffung einer anpassungsfähigen IT-Plattform, die den Zugang zu IT-Tools, Anwendungen und Systemen im gesamten Unternehmen erleichtert, die Problemlösung beschleunigt und als Innovationsmotor für IBM dient, der das Geschäftswachstum ankurbelt.

IBM® Consulting beschleunigt die geschäftliche Transformation für seine Kunden durch Hybrid-Cloud- und KI-Technologien, indem es das offene Partner-Ökosystem von IBM nutzt. Mit unserer umfassenden Branchenexpertise in den Bereichen Strategie, Experience Design, Technologie und Betrieb ist IBM Consulting zum vertrauenswürdigen Partner der innovativsten und wertvollsten Unternehmen der Welt geworden und hilft ihnen, ihre komplexesten Systeme zu modernisieren und zu sichern. Seine 160.000 Berater setzen auf eine offene Arbeitsweise und wenden unsere bewährte Co-Creation-Methode, IBM Garage, an, um Ideen in Ergebnisse umzusetzen.

Die Systeme und Anwendungen von IBM Software sind darauf ausgelegt, die anspruchsvollsten Anforderungen großer und kleiner Unternehmen aller Branchen weltweit zu erfüllen. Die Softwareangebote für die Hybrid-Cloud sind so konzipiert, dass sie Kunden bei der Modernisierung, Vorhersage, Automatisierung und Sicherung ihres Geschäfts helfen, indem sie die Intelligenz der KI und die Agilität der Hybrid-Cloud freisetzen.