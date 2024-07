Seit seinem Soft-Launch im Jahr 2018 hat ACIC for Financial Services fast 30 Fortune-100-Finanzunternehmen betreut und mehr als 45 Discovery-Workshops durchgeführt. Die Kunden haben einen unmittelbaren Wert darin gesehen, ACIC-Blueprints nutzen zu können, um ihre Betriebsbereitschaft zu beschleunigen und praktische Erfahrungen mit Hybrid- und Multiclouds zu sammeln. Es sind nicht nur Architekturdiagramme auf Folien, an die IT-Mitarbeiter aller Unternehmen so gewöhnt sind. Greber: „Ein Kunde sagte zu mir: ‚Es ist schön, dass du all diese schönen Folien erstellst, aber du kannst das wirklich bauen und bedienen.‘ Das macht einen großen Unterschied. Deshalb haben wir damit begonnen.“

Heute dient ACIC for Financial Services in erster Linie europäischen Unternehmen, ist aber weltweit über alle Accenture-Mitarbeiter zugänglich. Accenture möchte künftig mehr Kunden aus anderen Regionen an Bord holen. Und das Unternehmen wird das ACIC for Financial Services-Portfolio kontinuierlich um Top-Cloud- und Hybrid-Technologien erweitern, einschließlich IBM Cloud for Financial Services. Tatsächlich untersucht das Unternehmen bereits, wie es andere Funktionen von IBM Cloud Pak for Watson AIOps sowie die Turbonomic-Software nutzen kann, um das Betriebsmanagement zu automatisieren.