企业若想与其业务目标达成一致，就必须明确定义并传达企业战略和科技目标所带来的价值。VRO 将通过监控、调整和校准既定目标的过程，验证并确保持续与业务战略保持一致。提供整体框架和关键指标来量化与战略目标相关的成果，可以提高透明度、问责制和参与度。

在云转型过程中，典型的关键绩效指标 (KPI) 反映了上市速度的提高、客户体验的提升、IT 开发人员的工作效率和员工满意度的提升以及 IT 劳动力成本的降低。它们为利益相关者提供了单一可信信息源，并推动整个企业的价值提升。通过仪表板在整个企业范围内展示可视化结果，对于提高透明度和不断调整以实现目标至关重要。创建仪表板的艺术需要将精心设计的业务成果与组织上下的关键目标指标进行正确映射。

将价值实现的各个环节与通过技术/工具授权的流程和人员问责制结合起来，这就是管理的作用。治理不只是设立项目管理办公室 (PMO)，而是关乎做出选择。有效的治理意味着自下而上的决策。重要的是，让团队能够做出与时俱进的选择，并找到主动消除团队障碍的领导者。中层管理人员通过建设以人为本、情商高明和真诚工作场所来加速变革。

采用跟踪 OKR 和关键绩效指标 (KPI) 的敏捷治理机制，结合与领导力的持续一致性，可实现快速调整和干预，以保持与目标的一致性。这种方法为团队提供了足够的思考空间，消除了干扰，并明确了需要投入多少时间才能相应地确定目标的优先级。稳定的运营是基础，但事故、停电和延误会限制节省成本。