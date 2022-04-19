标签
可持续性

RE100 倡议说明

工程师手持平板电脑，穿过太阳能电池板

作者

IBM Envizi

Envizi

可再生能源 100 RE100 是一项全球企业可再生能源计划，由 Climate GroupCDP 合作牵头，旨在让世界上最具影响力的企业（特别是年电力需求超过 100 GWh 的企业）承诺使用 100% 可再生能源电力，并在 2050 年之前实现这一目标。

为了实现 100% 可再生能源电力，企业必须确保全球运营中使用的电力 100% 来自可再生能源。

可再生能源电力可以来自市场，也可以自产，包括太阳能、风能、生物质（包括沼气）、地热或水力发电。可再生能源电力可以直接从市场上的发电企业和供应商处购买，例如通过购电协议。它还可以包括零售购买和独立的“非捆绑式”能源属性工具。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

适用于哪些企业？

如上所述，RE100 适用于年电力需求至少 100 GWh 的大型企业。但是，如果一家公司是其所在行业的主要参与者或财富 1000 强公司，或者是一家 RE100 优先区域或行业的关键参与者，即使其消费量较小，也可以破例。

目前，已有超过 350 家公司成为 RE100 成员，他们承诺 100% 使用可再生能源。其中近三分之一的公司总部设在美国，60 多家设在日本，近 50 家设在英国。从行业层面来看，三分之一以上来自服务业。制造业是第二大行业，拥有 60 多家公司，食品和饮料业排名第三，超过 30 家。

Mixture of Experts | 8 月 28 日，第 70 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看最新播客节目

加入 RE100 的关键标准

  • 公开承诺：将在整个运营过程中使用 100% 可再生能源电力，包括与公司发电相关的所有范围 1 排放、与公司活动相关的所有范围 2 排放，以及与品牌或公司集团共同运营的企业运营相关的所有范围 2 排放。
  • 可再生能源电力的消费需要第三方验证，必要时，发电和销售也需要第三方验证（例如，格林认证）。
  • 公司必须在其用电市场范围内采购可再生能源电力。但是，对于在技术上无法获取可再生能源的市场，公司可以将每个市场每年不超过 100 MWh 的小型负荷（小型办公室、零售店铺）用电量排除在 RE100 目标边界之外。
  • 公司必须每年以透明的方式通过 RE100 报告电子表格或 CDP 气候变化调查问卷报告进展。
  • 公司必须同意不从事任何有损公司使命的活动，例如支持化石燃料而非可再生能源生产的政治游说，或增加其在化石燃料资产中的持有量。
  • 公司必须在集团层面参与该活动。

RE100 下的可信主张

RE100 成员必须能够证明，他们主张使用独特的可再生能源发电量满足其报告的所有可再生能源用电量。这通常以能源属性证书 (EAC) 等发电属性的形式实现，但也可以使用合同。可信的可再生能源使用主张需满足以下要求：

  1. 可信生成数据
  2. 属性汇总
  3. 属性的专属所有权（无重复计数）
  4. 属性的排他性主张（不得重复主张）
  5. 主张的地理市场限制
  6. 主张的年份限制

时间范围和目标要求是什么？

最低要求和截止日期如下：

  • 到 2050 年实现 100%，中间步骤至少包括：
  • 到 2030 年实现 60%
  • 到 2040 年实现 90%

RE100 基础知识

成为 RE100 成员的申请流程大约需要 2-3 个月才能完成。成员资格审批遵循 8 步流程：

  1. 检查要求 — 公司应检查加入和技术要求
  2. 表达意向 — 向 RE100 团队登记公司的意向
  3. 检查资格 — RE100 团队将确认公司是否符合加入标准
  4. 申请成员资格 — 如果被接纳，公司将需要签署成员协议
  5. 申请审查 — 将根据加入标准对公司的申请进行评估
  6. 申请决策 — 做出申请决策。如果被接纳，公司将获得成员权益
  7. 计划公告 — 将与 Climate Group 商定公告加入的日期
  8. 新成员公告 — 公司可以通过新闻稿或社交媒体宣布成员资格

一旦被接纳，RE100 成员可以自由制定自己的路线图，以实现 100% 可再生能源。

归根结底，如果我们想要实现净零排放的未来，大型企业需要起到带头作用。RE100 的 300 多名成员每年消耗的用电量比整个英国的总和还多。目前，这些成员的电力需求中约有 45% 来自可再生能源电力。如果他们能够兑现承诺，并且该组织的成员数量能够继续增长，那么将朝着碳中和世界迈出巨大飞跃。

 
相关解决方案
可持续 IT

使用 IBM Turbonomic 平台，优化在整个生态系统中为应用程序分配资源的方式。

 深入了解 Turbonomic
可持续发展解决方案

将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。

 深入了解可持续发展解决方案
可持续发展咨询服务

利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。

 深入了解可持续发展咨询服务
采取后续步骤

了解如何使用 IBM Turbonomic 无缝、连续且经济高效地运行应用程序，以实现高效的应用程序性能，同时降低成本。

 

 深入了解 Turbonomic 产品导览