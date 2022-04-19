可再生能源 100 RE100 是一项全球企业可再生能源计划，由 Climate Group 与 CDP 合作牵头，旨在让世界上最具影响力的企业（特别是年电力需求超过 100 GWh 的企业）承诺使用 100% 可再生能源电力，并在 2050 年之前实现这一目标。

为了实现 100% 可再生能源电力，企业必须确保全球运营中使用的电力 100% 来自可再生能源。

可再生能源电力可以来自市场，也可以自产，包括太阳能、风能、生物质（包括沼气）、地热或水力发电。可再生能源电力可以直接从市场上的发电企业和供应商处购买，例如通过购电协议。它还可以包括零售购买和独立的“非捆绑式”能源属性工具。