可再生能源 100 RE100 是一项全球企业可再生能源计划，由 Climate Group 与 CDP 合作牵头，旨在让世界上最具影响力的企业（特别是年电力需求超过 100 GWh 的企业）承诺使用 100% 可再生能源电力，并在 2050 年之前实现这一目标。
为了实现 100% 可再生能源电力，企业必须确保全球运营中使用的电力 100% 来自可再生能源。
可再生能源电力可以来自市场，也可以自产，包括太阳能、风能、生物质（包括沼气）、地热或水力发电。可再生能源电力可以直接从市场上的发电企业和供应商处购买，例如通过购电协议。它还可以包括零售购买和独立的“非捆绑式”能源属性工具。
如上所述，RE100 适用于年电力需求至少 100 GWh 的大型企业。但是，如果一家公司是其所在行业的主要参与者或财富 1000 强公司，或者是一家 RE100 优先区域或行业的关键参与者，即使其消费量较小，也可以破例。
目前，已有超过 350 家公司成为 RE100 成员，他们承诺 100% 使用可再生能源。其中近三分之一的公司总部设在美国，60 多家设在日本，近 50 家设在英国。从行业层面来看，三分之一以上来自服务业。制造业是第二大行业，拥有 60 多家公司，食品和饮料业排名第三，超过 30 家。
RE100 成员必须能够证明，他们主张使用独特的可再生能源发电量满足其报告的所有可再生能源用电量。这通常以能源属性证书 (EAC) 等发电属性的形式实现，但也可以使用合同。可信的可再生能源使用主张需满足以下要求：
最低要求和截止日期如下：
成为 RE100 成员的申请流程大约需要 2-3 个月才能完成。成员资格审批遵循 8 步流程：
一旦被接纳，RE100 成员可以自由制定自己的路线图，以实现 100% 可再生能源。
归根结底，如果我们想要实现净零排放的未来，大型企业需要起到带头作用。RE100 的 300 多名成员每年消耗的用电量比整个英国的总和还多。目前，这些成员的电力需求中约有 45% 来自可再生能源电力。如果他们能够兑现承诺，并且该组织的成员数量能够继续增长，那么将朝着碳中和世界迈出巨大飞跃。
