在联网雨伞、联网榨汁机、联网水瓶乃至联网工厂出现之前——甚至在现代互联网诞生之前——在美国宾夕法尼亚州匹兹堡市，就已有一台不起眼的可乐售卖机，能通过网络报告商品库存情况。尽管以如今的标准来看它十分简陋，但这台机器拥有一项独特的殊荣：据目前所知，它是世界上第一台物联网设备。

需求，向来是发明之母。20 世纪 80 年代初的一天，卡内基梅隆大学计算机科学系的研究生 David Nichols 正待在校园 Wean Hall 大楼的办公室里，忽然想喝一瓶汽水。但他的办公室距离大楼里的可乐售卖机“相当远”，而且考虑到同学们对咖啡因的巨大需求，Nichols 知道售卖机很可能已经空了——就算刚补过货，里面的汽水也大概率会是令人扫兴的常温款。

“我突然想起斯坦福大学那台‘跃马’[首台计算机控制自动售货机]的传闻，随即意识到我们没必要忍受这种麻烦，我们有这样的技术。” Nichols 后来回忆道。

Nichols 写信给几位朋友，分享了他远程追踪售卖机库存的想法，希望能一劳永逸地终结这场令人扫兴的买汽水之旅。很快，另外两名学生 Mike Kazar 和 Ivor Durham 以及该校的一名研究工程师 John Zsarnay 开始与他并肩合作，将这个想法付诸实践。

远程判断可乐售卖机库存情况的关键，在于密切监控它的指示灯状态。这台售卖机有六列玻璃瓶装汽水。有人购买可乐时，对应列的红色指示灯会闪烁几秒后熄灭。某一列售空时，指示灯会保持常亮，直到汽水补满为止。

Kazar 则为网关编写了一个程序，每秒多次检查每一列指示灯的状态。如果某盏指示灯从熄灭变为亮起，几秒后又熄灭，程序就会判定有一瓶可乐被购买。若指示灯持续亮起超过 5 秒，则默认该列已售空。当指示灯再次熄灭时，程序会识别出此时有两瓶冷藏可乐（机器中始终储备着冷藏款）可供购买，而其余瓶身仍为常温。这款程序还会记录补货后汽水在机器内放置的时长。超过三小时后，瓶身状态便直接标记为“冷藏”。

最终，这个团队在主计算机的“手指程序” (finger program) 中添加了代码，让所有接入阿帕网的计算机用户或是接入卡内基・梅隆大学本地以太网的用户都能获取这台售卖机的相关信息。只需输入几个简单指令，他们就能查询到售卖机里是否有可乐，若有，还能知道哪些是冷藏的。

“我从没靠它买过可乐，就只是用来检查它有没有正常运行。” 卡扎尔在接受 Industrious 采访时说，“我本来就不喜欢可乐。”