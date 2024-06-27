重新评估生成式 AI 时代的数据管理

生成式 AI 引入了新的数据风险（例如，大型语言模型（LLM）引发的敏感数据泄露问题），并促使监管机构和政府提高相关要求，进而改变了科技行业的格局。要成功驾驭生成式 AI 环境，组织必须了解数据管理的核心原则，并确保采用合理的方法，利用企业/非公开数据来增强大型语言模型。
组织可从革新数据治理模式切入，并重点关注数据在生成式 AI 解决方案中的应用。例如：
企业数据通常具有复杂、多样且分散在各种存储库中的特点，这使其集成到生成式 AI 解决方案中面临困难。确保监管合规性、降低风险以及解决数据整合和检索增强生成(RAG) 模式方面的技能差距，进一步加剧了情况的复杂性。此外，在设计和部署生成式 AI 解决方案时，数据往往被视为事后考虑的因素，导致效率低下和不一致。
在 IBM，我们开发了一种方法来解决这些数据挑战。IBM 生成式 AI 数据摄取工厂，一项托管服务，旨在解决 AI 的“数据难题”，并充分释放企业数据在生成式 AI 应用中的潜力。我们的预定义架构和蓝图可作为托管服务进行部署，从而简化和加速将企业数据集成到生成式 AI 解决方案中的过程。我们在处理这一问题时始终将数据管理铭记于心，从一开始就为治理、风险和合规性做好数据准备。
我们的核心能力涵盖以下方面：
该服务具备平台无关性，可在任何环境中部署，并能依据客户环境与用例进行定制化调整。借助 IBM 的生成式 AI 数据摄取工厂，企业能够达成一系列关键成果，具体如下：
驾驭复杂的数据风险需要跨领域的专业知识。IBM Consulting 团队汇聚前监管官员、行业领袖与技术专家，凭借我们的咨询服务和解决方案，在此领域具有独特的优势。