跨领域标准包括《ESRS 1：一般要求》和《ESRS 2：一般披露》。这两项标准对所有依据 ESRS 进行报告的组织具有强制约束力，不受企业重要性评估（即判定哪些披露事项对经营实体具有重要性的流程）结果的影响。

《ESRS 1》规定了可持续发展报告的框架细则、起草规范、关键术语以及创建和呈现可持续发展相关信息的通用前提。虽然本标准未设定具体披露事项，但为经营实体报告其他章节内容确立了必须遵循的基准要求。

《ESRS 1》还明确了公司执行重要性评估的具体流程，以及如何判定哪些特定披露事项与其业务运营具有实质关联性。

《ESRS 2》规定了组织必须在治理、战略和风险等广泛领域就所有 ESRS 重要可持续发展议题提供的通用层面信息披露要求。该部分披露设定了关于政策、行动、指标与目标的最低披露要求。