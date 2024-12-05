标签
什么是 ESRS？

什么是 ESRS？

欧洲可持续发展报告标准 (ESRS) 是欧盟企业（包括非欧盟公司旗下符合要求的欧盟子公司）必须按照《企业可持续发展报告指令》(CSRD) 规定的披露要求进行报告的标准。

2022 年，欧洲财务报告咨询小组 (EFRAG) 发布了首套 ESRS 标准。 2023 年 12 月，该标准正式刊载于《欧盟官方公报》，并获得欧盟委员会采纳成为具有法律效力的规范。

ESRS 涵盖广泛的环境、社会和治理问题，具体包括气候变化、生物多样性以及人权保护等重要领域。该准则为投资者提供了所投企业可持续发展影响的评估依据。这些标准充分参考了 国际可持续发展标准委员会 (ISSB) 的相关要求以及 全球报告倡议组织 (GRI) 的核心内容，旨在促进 欧盟标准与全球标准之间的互操作性，同时避免企业承担不必要的重复报告负担。

ESRS 和 CSRD

ESRS 详细规定了企业或经营实体为符合 CSRD 披露要求必须在可持续发展报告中提供的具体指标与应对措施。CSRD 合规性将从 2024 年到 2029 年分阶段实施，主要依据 《非财务报告指令》(NFRD) 历史规范或公司规模层级。

了解更多 CSRD 相关信息。

ESRS 结构和术语

ESRS 框架体系包含两项跨领域标准与十项专题标准，共同构成 160 项披露要求，且每项要求都有自己的数据点应用要求

跨领域标准

跨领域标准包括《ESRS 1：一般要求》和《ESRS 2：一般披露》。这两项标准对所有依据 ESRS 进行报告的组织具有强制约束力，不受企业重要性评估（即判定哪些披露事项对经营实体具有重要性的流程）结果的影响。

《ESRS 1》规定了可持续发展报告的框架细则、起草规范、关键术语以及创建和呈现可持续发展相关信息的通用前提。虽然本标准未设定具体披露事项，但为经营实体报告其他章节内容确立了必须遵循的基准要求。

《ESRS 1》还明确了公司执行重要性评估的具体流程，以及如何判定哪些特定披露事项与其业务运营具有实质关联性。

《ESRS 2》规定了组织必须在治理、战略和风险等广泛领域就所有 ESRS 重要可持续发展议题提供的通用层面信息披露要求。该部分披露设定了关于政策、行动、指标与目标的最低披露要求。

专题标准

这 10 项场景标准分为环境、社会和治理三个部分，分别对应特定的可持续发展主题，更准确而言是可被经营实体业务活动所影响的可持续发展领域。

环境领域：

  • ESRS E1 - 气候
  • ESRS E2 - 污染
  • ESRS E3 - 水资源和海洋资源
  • ESRS E4 - 生物多样性和生态系统
  • ESRS E5 - 资源利用和循环经济

社会领域：

  • ESRS S1 - 经营实体自身员工
  • ESRS S2 - 经营实体价值链中的工作者
  • ESRS S3 - 受影响社区
  • ESRS S4 - 消费者和最终用户

管制

  • ESRS G1 - 商业行为

披露要求、数据点和应用要求

所有 ESRS（包括跨领域标准和专题标准）均细化为具体披露要求，明确定义了经营实体必须披露与报告的信息内容。

每项披露要求由包含不同数据点的多个段落组成，这些数据点将披露内容分解为精细化要素。总计超过一千个数据点，共同构建起对披露要求所涉信息的颗粒化理解体系。

应用要求为满足特定披露要求和数据点提供了详细实施指南。应用要求与 ESRS 其他章节具有同等规范效力，为企业合规工作提供必要操作指引。

重要性评估

任何专题标准（或其相关披露要求和数据点）均不具有强制适用性。公司需根据自身重要性评估结果——即判定哪些标准与披露事项对组织具有实质意义的流程——自主决定需要对哪些标准和披露内容做出回应。

CSRD 报告基于双重重要性的概念。组织必须披露其业务活动对地球及人类的影响（即影响重要性）以及其可持续性发展目标、措施和风险对企业财务健康状况（即财务重要性）的影响的相关信息。

例如，除了要求组织报告其能源使用和成本外，CSRD 还要求其报告排放指标，详细说明能源使用如何影响环境、减少影响的目标以及实现这些目标对组织财务的影响相关信息。

如果某公司希望排除某项披露要求或数据点，则必须结合重要性评估结果予以具体解释说明。目前 EFRAG 正在制定关于如何执行双重重要性评估的补充指南。

行业特定标准

除已制定的通用行业标准外，EFRAG 还承担着根据经营活动领域特点，制定行业特异性披露内容的职责。

2024 年 2 月，欧盟议会同意将采用特定于行业的“欧洲可持续发展报告标准 (ESRS)”的最后期限推迟两年。特定于行业的 ESRS 预计将在 2026 年 6 月之前发布，而这不会影响 CSRD 生效日期。

根据 ESRS 报告

面对两项跨领域标准、十项专题标准及逾千个数据点的复杂体系，拟进行 ESRS 合规报告的公司正面临严峻的数据治理挑战。而相较于财务数据等其他企业数据，ESG 数据具有更强的多样性且存储于更为分散的系统，这一现状进一步加剧了合规难度。因此，为 ESRS 披露进行 ESG 数据的定位、采集与管理已成为一项重大系统工程，需要多方利益相关者的协同参与及适配技术的有效支撑。

跟踪 ESRS 变更

您可以在 EFRAG 网站上找到有关 ESRS 报告要求的更新，其中包括实施指南和常见问题解答。
