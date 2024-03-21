本质上，DIMM 是一种 RAM 模块，使用特定类型的引脚连接器，将多个 RAM 芯片添加到计算机系统，从而有效地提高中央处理单元 (CPU)、数据传输和吞吐的速度，而不会增加功耗。计算机系统使用 RAM 来临时存储当前用于执行实时操作的数据。诸如渲染数字视频或在线游戏等要求苛刻的应用程序需要大量的 RAM。RAM 不足的计算机系统会运行缓慢或超时。

速度更快、更为昂贵的数据存储形式（如 RAM）通常会称为内存，而稳定、更为便宜的存储硬件或组件则称为存储。计算机使用存储来保存大多数数据，尤其是当前可能不需要的应用程序文件、文档和/或媒体等内容。计算机使用内存或 RAM 来存取和管理与即时活动和功能相关或必需的数据和文件。

大多数 RAM 被视为是一种易失性内存形式，因为它需要持续供电来存储数据，如果系统断电，它将丢失所有存储的数据。这就是计算机使用不需要持续供电的非易失性内存形式（例如固态硬盘）进行长期存储的原因。

RAM 的两种主要类型是静态随机存取存储器 (SRAM) 和动态随机存取存储器 (DRAM)。SRAM 技术开发于 20 世纪 60 年代初，采用晶体管来存储数据，快速且有效，但体积庞大且价格昂贵。然而，在 1968 年，IBM 研究人员 Robert Dennard 取得了现代计算领域最为重大的突破之一，他的发明成就了英特尔在 1970 年开发的第一款 DRAM 芯片 - 这项创新极大地提高了 RAM 的功能，其影响持续至今。虽然 SRAM 型存储单元仍用于某些特定用途，但 DRAM 已占据主导地位，几乎成为 RAM 的代名词，尽管 DRAM 芯片也有许多子类别。