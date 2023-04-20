利用数据沿袭建立对银行业的信任

数据沿袭是指跟踪数据在数据管道中从起点到终点随时间推移的流动过程，对于了解数据的完整生命周期和确保合规性至关重要。数据沿袭的价值适用于所有行业，但在银行业用例中考虑数据沿袭时有三个关键点：

1. 数据移动映射

数据沿袭解决方案可帮助银行将数据从源系统和数据库通过处理和转型管道的迁移，映射到风险模型或报告中的最终使用。通过准确查看整个系统，银行可以更轻松地追踪数据丢失或不一致等问题。

2. 审计流程和影响分析

借助自动化沿袭解决方案，银行可以审计其流程并完成影响分析，从而通过提供全面的数据视图，在潜在的合规违规行为成为问题之前识别它们。这种程度的可见性还有助于确保随时间推移所做的变化不会给组织带来新的风险，使银行更容易遵守监管准则，并有助于确保银行能够快速响应不断变化的业务需求。

3. 维护精准的风险管理报告

自动化数据沿袭解决方案允许银行在其风险管理报告中保持高度的精确性，而无需手动浏览源代码。这对于帮助遵守监管原则至关重要，例如 BCBS 239 中概述的原则，这些原则要求银行准确、及时地生成风险数据。

数据沿袭解决方案为银行提供工具和技术，以确保合规性、维护数据信任并改进其风险模型。通过了解整个组织的数据流，银行可以更有信心地准确报告风险。这种透明度对于保持消费者对世界各地银行机构的信心至关重要。