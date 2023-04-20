利用数据沿袭建立对银行业的信任

信任是银行业赖以建立的基石。当消费者对银行管理风险的能力失去信任时，系统就会停止工作。我们已经看到了随之而来的后果 — 金融危机、救助、资本损毁和失业。简而言之，消费者相信银行会妥善保管他们的资金，并在他们提出要求时归还资金。
但商业方面也需要信任。银行及其员工信赖其风险模型，以帮助确保银行即使在最糟糕的时期也能保持流动性。这种信任取决于对风险模型所依据的数据的理解：这些数据从何而来，在何处使用，变化会产生什么连锁反应？
如今，大型银行纷纷实施数据治理解决方案，以简化数据发现流程，确保数据资产质量并管理数据隐私。此外，银行必须遵守 BCBS 239 等行业法规，该法规的重点是提高银行的风险数据汇总和风险报告能力。为了帮助保持合规性，这些组织需要验证风险模型中使用的数据元素的准确性和完整性。这可以确保所做决定的可靠性和高质量。
在银行开始对风险模型进行认证之前，他们首先需要了解正在使用的数据是什么，以及数据从数据库移动到模型时是如何变化的。
数据沿袭是指跟踪数据在数据管道中从起点到终点随时间推移的流动过程，对于了解数据的完整生命周期和确保合规性至关重要。数据沿袭的价值适用于所有行业，但在银行业用例中考虑数据沿袭时有三个关键点：
数据沿袭解决方案可帮助银行将数据从源系统和数据库通过处理和转型管道的迁移，映射到风险模型或报告中的最终使用。通过准确查看整个系统，银行可以更轻松地追踪数据丢失或不一致等问题。
借助自动化沿袭解决方案，银行可以审计其流程并完成影响分析，从而通过提供全面的数据视图，在潜在的合规违规行为成为问题之前识别它们。这种程度的可见性还有助于确保随时间推移所做的变化不会给组织带来新的风险，使银行更容易遵守监管准则，并有助于确保银行能够快速响应不断变化的业务需求。
自动化数据沿袭解决方案允许银行在其风险管理报告中保持高度的精确性，而无需手动浏览源代码。这对于帮助遵守监管原则至关重要，例如 BCBS 239 中概述的原则，这些原则要求银行准确、及时地生成风险数据。
数据沿袭解决方案为银行提供工具和技术，以确保合规性、维护数据信任并改进其风险模型。通过了解整个组织的数据流，银行可以更有信心地准确报告风险。这种透明度对于保持消费者对世界各地银行机构的信心至关重要。
为了帮助客户利用数据沿袭的优势，我们推荐使用 IBM Cloud Pak for Data，原因有很多。数据工程师可以将数据连接扫描到 IBM Cloud Pak for Data 中，以自动检索完整的技术沿袭和摘要视图，其中包括有关数据质量和业务元数据的信息，以获得更多上下文信息。用户可以使用 IBM Cloud Pak for Data 包含的 Watson Knowledge Catalog 中的数据沿袭，通过自动扫描数据库、ETL 作业和商业智能工具等第三方技术，一致而准确地捕获数据沿袭。
简而言之，利用 Cloud Pak for Data 的数据沿袭功能，可以对数据库、整合或分析工具中的每个运营进行逆向工程，以创建映射，讲述从数据源到终端应用程序的故事，提供数据工程师所需的深层技术沿袭、历史版本控制以查看随时间推移而发生的变化、业务上下文，以便任何用户都能快速了解风险报告中数据的来龙去脉。
