什么是供应链控制塔？

Business operations
2021 年 7 月 27 日

什么是供应链控制塔？

供应链控制塔传统上被定义为整个供应链的数据、关键业务指标和事件的互联个性化仪表板。供应链控制塔使组织能够更全面地实时了解关键问题、确定其优先级并予以解决。

供应链管理人员承受着巨大的压力，既要在客户要求的时间和地点提供其所需的产品，又要优化供应运营以实现节约成本的目标。在不可预知但又无法避免的漏洞和中断情况下，这尤其具有挑战性。

更智能的控制塔应该提供整个供应链的端到端可见性，尤其适用于不可预见的外部事件。它应该运用 人工智能 (AI)机器学习等先进技术，帮助您消除数据孤岛，减少或除去手动流程，并获得实时的可操作洞察分析。

更智能的控制塔可实现团队和贸易伙伴之间的协作，并保留组织知识，以改进和加速决策和结果。最终，这可以帮助您更好地预测中断、提高弹性、管理异常并响应计划外事件。

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供应链控制塔的关键功能和优势

实时、端到端的可见性

通过控制塔对孤立系统和外部事件中的数据进行关联，企业就能实现供应链的端到端可见性。借助个性化仪表板，对潜在中断进行可操作的洞察分析，从而管理异常情况。
预测性与指导性决策支持

借助智能预警和实时可操作的洞察分析，更好地预测中断并提高弹性，帮助企业了解事件对客户造成的上下游影响，并确定响应的优先级。
协作式信息共享

利用人工智能驱动的决议室、数字运行手册和供应链应用程序，更好地协作和管理整个供应链中的异常情况，从而帮助企业快速响应意外事件，并提高执行力以优化关键绩效指标 (KPI) 表现。

供应链控制塔的类型

物流/运输控制塔

物流/运输控制塔可实现预先发货通知、交付数据和跟踪信息，以及对入库和出库物流情况的可见性。

履约控制塔

履约控制塔专用于协助包裹装运，旨在加速订单，同时降低总体服务成本。

库存控制塔

库存控制塔可实时洞察分析库存管理情况，重点预防库存缺货和短缺。

供应保障控制塔

供应保证控制塔确保有足够的供应，计划交付更多供应以及与供应相关的其他事项。

E2E 供应链控制塔

E2E 供应链控制塔经过精心设计，可提供内部和外部系统及流程的可见性，并配备适用于各个部门或实体的应用程序。

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专用控制塔如何帮助企业实现端到端的可见性？

世界各地发生的事件凸显出增强全球供应链弹性的必要性。随着企业开始出现和重新开业，广泛的供需扰动使供应链和履行领导者所面临的日常挑战变得更加严峻。

迅速采取行动从未如此迫切。为了有效应对，企业需要实时情报和可操作的建议，以帮助减轻干扰和风险。

实现这一目标的最佳途径是构建专用控制塔，以优化核心供应链功能。例如，专用控制塔可为企业提供关键的实时洞察分析，从而更有效地管理库存。

在 AI 和机器学习的支持下，供应链控制塔可以实现跨库存孤岛和不同系统的端到端可视性，即从原材料可用性和供应商订单到客户交付的最后一英里。

它提供准确、实时、可承诺的库存，以推动改进决策和成果。这有助于预测潜在的漏洞和中断，并了解上下游影响，从而实现更快速的响应。

行业供应链控制塔

医疗保健

医院因物品遗失或放置不当而损失的库存价值高达 10%。确保医院在正确的时间和地点获得所需的关键救生设备和用品，才能保障库存投资、提高效率并改善医疗质量。
杂货

通过监测并化解日益增多的潜在中断风险，有效管控激增需求并保障货物供应。借助扩展的库存可见性，实现从仓库到门店及在途物资的全链路库存充盈。
工业

满足服务合同 SLA 要求，同时最大程度减少企业持有的库存量。通过 ERP 和其他系统，按 SKU 和库存位置查看服务部件，确保关键部件库存充足，以满足客户期望。

部署供应链控制塔的注意事项

数据质量

有效的供应链控制塔依赖于高质量的数据，这直接影响其所能实现的可见性水平以及洞察分析的输出。

切实可行的输出

数据要发挥作用，首先必须确保其可用性。切实可行的输出能使数据易于理解，并适用于常见的活动和问题。

思维方式变革管理

部署控制塔通常需要进行大量规划，对运营进行重大调整，并共同努力摆脱现有思维模式。