世界各地发生的事件凸显出增强全球供应链弹性的必要性。随着企业开始出现和重新开业，广泛的供需扰动使供应链和履行领导者所面临的日常挑战变得更加严峻。

迅速采取行动从未如此迫切。为了有效应对，企业需要实时情报和可操作的建议，以帮助减轻干扰和风险。

实现这一目标的最佳途径是构建专用控制塔，以优化核心供应链功能。例如，专用控制塔可为企业提供关键的实时洞察分析，从而更有效地管理库存。

在 AI 和机器学习的支持下，供应链控制塔可以实现跨库存孤岛和不同系统的端到端可视性，即从原材料可用性和供应商订单到客户交付的最后一英里。

它提供准确、实时、可承诺的库存，以推动改进决策和成果。这有助于预测潜在的漏洞和中断，并了解上下游影响，从而实现更快速的响应。