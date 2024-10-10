在实时指标、微服务和 API 领域，各大组织面临着向云迁移的越来越大的压力，而所有领域均得益于云计算的灵活性和可扩展性。对云功能和成熟度的检查是该数字化转型的关键组成部分，而云采用则会带来巨大优势。McKinsey 认为它提供了 USD 3,000,000,000,000 的机遇（ibm.com 外部链接）（根据 Deloitte 的一项研究（ibm.com 外部链接）），且几乎所有受访的云领导者 (99%) 都将云视为其数字战略的基石。
成功的云战略需要对云成熟度进行全面评估。这种评估能够帮助组织确定需要采取哪些措施（如升级老旧技术设备和调整组织工作流程等）来充分实现云的优势，并找出当前的不足之处。CMM 是开展这种评估的出色工具。
由于实践中存在诸多 CMM，因此组织必须决定哪种 CMM 最符合其业务需求。对很多组织来说，一个良好的起点是使用以下模型来完成云成熟度的三阶段评估：云采用成熟度模型、云安全成熟度模型和云原生成熟度模型。
该成熟度模型有助于综合衡量组织的云成熟度。它可确定组织掌握的技术和内部知识、其企业文化与托管服务的契合程度、DevOps 团队的经验水平、可开始着手迁移到云的计划等等。由于这些层面的工作进度是线性推进的，因此组织必须先完成一个阶段之后才能进入下一阶段。
对于迁移到云的所有组织来说，对安全性进行优化均至关重要。由于云供应商采用了强大的策略和态势，云端可能比本地数据中心更为安全。优先考虑云安全性非常重要，因为基于公有云的漏洞通常需要数月才能纠正，且可能会造成严重的财务与声誉后果。
云安全代表了云服务提供商 (CSP) 和客户之间的合作关系。CSP 提供关于其产品固有安全性的认证，但是，客户在云基础设施之上开发应用时，可能会引入错误配置或其他问题。因此，CSP 和客户必须共同努力创建和维护安全的环境。
云安全联盟（IBM 是其成员之一）提供了一个已被广泛采用（ibm.com 外部链接）的云安全成熟度模型 (CSMM)。该模型可为致力于更好地将安全性嵌入其云环境的组织提供良好的基础。
组织可能不希望或不需要采用整个模型，但可以使用其中符合自身需求的组件。该模型的五个阶段围绕组织的安全自动化水平展开。
前两个成熟度模型主要用来衡量组织的整体准备情况；云原生成熟度模型 (CNMM) 用于评估组织创建云原生应用程序（无论是内部构建还是通过开源工具构建）和工作负载的能力。根据德勤的调查（ibm.com 外部链接），87% 的云领域高管积极支持云原生开发。
与其他模型一样，业务领导者在深入研究该模型之前，首先应该了解其业务目标。这些目标将有助于确定组织需要达到哪个成熟度阶段。业务领导者还需要审视现有企业应用程序，并决定哪种云迁移策略最合适。
大多数“直接迁移”的应用程序可以在云环境中运行，但可能无法获得云的全部优势。云成熟组织通常认为，为其最重要的工具和服务构建云原生应用是最为高效的做法。
云原生计算基金会已提出自己的模型。
组织的云成熟度级别决定了它在迁移到云端后能获得哪些益处，以及在多大程度上获得这些益处。并非每个组织都会达到或希望达到本文讨论的三个模型中每个或全部模型的最高成熟度级别。然而，Gartner 预测（ibm.com 外部链接），到 2024 年，70% 的工作负载将在云端运行。在这种情况下，如果没有达到一定级别的云成熟度，组织将很难在市场上保持竞争力。
组织的云基础设施、安全性和云原生应用程序态势越成熟，云的优势便越大。通过全面检查当前的云功能并制定旨在提高成熟度的计划，组织可提升其云支出的效率，并最大限度地发挥云的优点。
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但是，将应用程序、基础设施和服务迁移到云端并不足以推动实现成功的数字化转型。组织需要有效的云监控策略，而这些策略会使用强大的工具来跟踪关键性能指标（例如，响应时间、资源利用率和错误率）来确定可能会影响云资源和应用程序性能的潜在问题。
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