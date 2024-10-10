在实时指标、微服务和 API 领域，各大组织面临着向云迁移的越来越大的压力，而所有领域均得益于云计算的灵活性和可扩展性。对云功能和成熟度的检查是该数字化转型的关键组成部分，而云采用则会带来巨大优势。McKinsey 认为它提供了 USD 3,000,000,000,000 的机遇（ibm.com 外部链接）（根据 Deloitte 的一项研究（ibm.com 外部链接）），且几乎所有受访的云领导者 (99%) 都将云视为其数字战略的基石。

成功的云战略需要对云成熟度进行全面评估。这种评估能够帮助组织确定需要采取哪些措施（如升级老旧技术设备和调整组织工作流程等）来充分实现云的优势，并找出当前的不足之处。CMM 是开展这种评估的出色工具。

由于实践中存在诸多 CMM，因此组织必须决定哪种 CMM 最符合其业务需求。对很多组织来说，一个良好的起点是使用以下模型来完成云成熟度的三阶段评估：云采用成熟度模型、云安全成熟度模型和云原生成熟度模型。