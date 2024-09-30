气候变化理论可追溯到 19 世纪初。法国数学家和物理学家约瑟夫·傅里叶 (Joseph Fourier) 对气候变化现象（最终称为温室效应）进行了早期观察。1824 年，傅立叶写道，地球大气中的气体吸收了热量，使地球比原本应有的温度更高。

1856 年，通过对各种气体组合开展实验，美国业余科学家 Eunice Newton Foote 发现水蒸气和二氧化碳（当时被称为碳酸）是导致热量流失的罪魁祸首，并写道：“由此气体构成的大气层会导致 [地球] 出现高温。”2

具有讽刺意味的是，正是对冰河时期而非全球变暖的好奇心，促使人们进一步加深了对现代气候变化的理解。爱尔兰物理学家约翰·廷德尔 (John Tyndall) 着手确定地球大气成分的变化是否导致了史前冰河时代的出现。像福特一样，廷德尔也对不同的气体进行了实验。19 世纪 60 年代，他证明了煤炭加热产生的气体（由二氧化碳、甲烷和挥发性碳氢化合物组成）会吸收大量能量。3

在 Tyndall 的发现基础上，瑞典物理学家 Svante Arrenius 于 1896 年开发出一个气候模型，它可显示不同大气二氧化碳浓度对全球气温的影响。和 Tyndall 一样，Arrhenius 也开始从理论上研究哪些情况可能会导致地球进入冰河时代，其中包括火山喷发所引发的气体排放。此外，Arrhenius 还考虑了他所处时代的现代排放源：第二次工业革命期间的化石燃料燃烧，以及它们可能导致的平均温度上升。

阿伦尼乌斯预测，大气中的二氧化碳水平需要 3,000 年才能翻倍，导致温度升高 5 到 6 摄氏度。然而，与今天的态度相反，阿伦尼乌斯当时并不担心地球气候的这种潜在变化。相反，他预测，随着平均气温的升高，人们将“生活在更温暖的天空下，生存环境也没有现在这么恶劣”。4