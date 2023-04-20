如今的客户和员工都希望在任何平台上获得实时、个性化和互联的用户体验。随着企业应用程序不断发展和演变以满足这些需求，应用程序之间的整合变得越来越重要。手动构建点对点集成既耗时、低效又成本高昂；组织需要一种更好的方式来使用和共享数据，同时也需要一种更灵活、敏捷的方法来添加新功能和解决方案。这是应用程序编程接口 (API) 可以提供帮助的地方。API 主导的连接，也称为 API 主导的集成或 API 连接，满足了这些需求，帮助组织打破数据孤岛、提升协作能力、快速应对变化并增强创新能力。
API 是一组定义的规则，使不同的应用程序能够相互通信。API 提供了一种现代且高效的方式，使他人能够访问和使用组织的数据和服务，从而使公司能够在整个生态系统中开放其应用数据和功能，包括外部第三方开发者、业务合作伙伴以及公司内部各部门。
API 是轻量级、模块化的构建块，可在多个应用中重复使用和组合，以提供一致性和可扩展性，同时也可以进行安全保护和管理。因此，近年来 API 的采用率急剧上升也就不足为奇了。预计到明年，大约 75% 的企业（来源：IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, 2022 年 11 月）将在内部和外部使用 API，涵盖多个行业和各种使用场景。
虽然 API 正在改变业务运作方式，但它们也可能变得难以管理。一个典型组织目前使用的 API 数量为 15,564 个（来源：451 Research，Noname 赞助）。当出现新数据源接入或现有数据源变更等情况时，仅靠人工编写代码来维护 API 将让 IT 团队不堪重负。
API 主导的连接是通过可重复使用的 API 来集成应用程序和数据的一种现代化方法。它取代了过于复杂的点对点集成方式，可实现更加灵活、可扩展、敏捷的架构。使用 API，这些 API 可以通过 API 管理软件进行管理、保护、发布和创收，作为可重用资产，可实现更快速、更高效且更具可扩展性的集成。
以 API 为主导的连接方法可通过以下方式为组织提供帮助：
API 主导的连接由两项互补的技术组成：应用集成和 API 管理。
API 管理软件允许您对 API 进行治理、管理、保护和创收。顾名思义，应用集成负责实现和整合 API，无论其格式如何。应用集成还允许用户创建和编写 API，而 API 管理则提供了控制它们的方法。
支持 API 的应用集成平台为改变 IT 团队的运作方式提供了机会，使业务技术人员和经验较少的开发人员能够组合应用和集成，同时让 IT 人员专注于更具战略性的优先事项，例如更复杂、能创造收入的活动以及治理工作。
IBM® 采用模块化但集成的方法来实现 API 主导的连接，支持组织仅购买所需的内容。IBM® API Connect 是一款 API 管理解决方案，支持整个 API 生命周期，并使提供者能够创建和管理 API。他们可以使用现成的安全和治理策略来保护 API。同样，他们可以通过 App Connect Developer 门户在组织内外共享 API 并促进重用。他们还可以通过开发者门户以自助方式发现现有 API，并将现有 API 重用于其他项目。
IBM App Connect 是一个用户友好的应用平台，可用于构建和重用 API。借助适合业务用户的低代码界面，它有助于简化应用集成并提高 API 重用性。该平台既可作为 SaaS 服务提供，也可本地部署。通过 IBM App Connect，业务用户和集成专家可以通过 App Connect 目录发现现有 API。他们可以在应用/数据集成项目中重用现有 API，并可以从模型驱动的集成流程创建新的 API。
两者都是 IBM iPaaS 解决方案的关键组件。App Connect 与 API Connect 的紧密整合，助力组织开展协作和创新。使用 API Connect 构建的 API 可被发现并导入到 App Connect 连接器目录中，且 App Connect 用户可为 API 创建流程、进行安全设置并应用网关策略，所有这些操作均在同一用户体验中完成。通过 App Connect 30 天试用和 API Connect 30 天试用测试它们的协同工作效果。
看看为 AI 时代重新构想的 iPaaS 能做什么。凭借适用于所有集成场景的统一混合解决方案以及驱动生产力的智能体式 AI，IBM 在集成领域处于领先地位。
了解 Bonfiglioli 如何部署单一平台来应对所有集成挑战。“它满足了低代码自动化的业务需求，同时确保 IT 拥有完全的透明度和控制力 — 无论我们的数据在哪里或需要流向哪里。” Fabio Zoboli，Bonfiglioli 集成架构师
实现动态可扩展的集成能力，灵活适应不断演进的业务需求。由 AI 驱动、以 API 为核心的自动化技术
通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。
在 AI 时代，充分发挥混合云的价值
