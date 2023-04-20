如今的客户和员工都希望在任何平台上获得实时、个性化和互联的用户体验。随着企业应用程序不断发展和演变以满足这些需求，应用程序之间的整合变得越来越重要。手动构建点对点集成既耗时、低效又成本高昂；组织需要一种更好的方式来使用和共享数据，同时也需要一种更灵活、敏捷的方法来添加新功能和解决方案。这是应用程序编程接口 (API) 可以提供帮助的地方。API 主导的连接，也称为 API 主导的集成或 API 连接，满足了这些需求，帮助组织打破数据孤岛、提升协作能力、快速应对变化并增强创新能力。

API 是一组定义的规则，使不同的应用程序能够相互通信。API 提供了一种现代且高效的方式，使他人能够访问和使用组织的数据和服务，从而使公司能够在整个生态系统中开放其应用数据和功能，包括外部第三方开发者、业务合作伙伴以及公司内部各部门。

API 是轻量级、模块化的构建块，可在多个应用中重复使用和组合，以提供一致性和可扩展性，同时也可以进行安全保护和管理。因此，近年来 API 的采用率急剧上升也就不足为奇了。预计到明年，大约 75% 的企业（来源：IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, 2022 年 11 月）将在内部和外部使用 API，涵盖多个行业和各种使用场景。