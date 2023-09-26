各组织有动力收集与其 IT 应用程序相关的许多性能指标，这样，就能够更好地了解性能、发现问题并确定改善这些应用程序整体运行状况的方法。所有这些指标都有助于提高用户的整体满意度。但是，有时可能很难将各种指标整理成对应用程序是否正常运行的简单理解。这个问题可以通过 Apdex 分数来解决，该分数根据应用程序响应时间是低于还是高于设定的阈值来确定客户满意度。

Apdex 分数通常用作 应用性能管理 (APM) 的组成部分，APM 有时被称为应用程序性能监控。

由此产生的 Apdex 值是用户满意度的一个数值指标，采用 0 到 1（0 表示沮丧；1 表示满意）的标度表示。与平均响应时间数据相比，它旨在提供更平衡的用户对加载时间满意度的理解，平均响应时间数据可能会因一个缓慢的加载时间（例如，一分钟）而产生偏差。Apdex 分数单独处理响应时间的每个实例，而不是创建一个总分数。

NetForecast 的创始人 Peter Sevcik 率先认识到1 使用简单统一的开放标准来衡量应用程序质量的可能性。他领导的行业专家组制定了 Apdex 技术规范。不久之后，Apdex 联盟采用了 Apdex 标准，现在该标准已被许多组织所用。

对许多组织来说，维护 Apdex 分数是一个近乎实时的关键性能指标 (KPI)。它创建了一个框架，用于报告、基准测试和评定应用程序的响应时间，以及评估用户满意度，最终目标是提供卓越的用户体验。