5G 技术并不是一种只要按下按钮即可实现数字化转型的万能解决方案。企业领导者需要了解的 5G 技术有三种，每种都有自己特定的用例和功能。
5G 无线网络根据所支持的无线电频谱，可以分为三种类型：低频段、中频段和高频段。
全球大部分运营商，包括北美地区的所有主流运营商（AT&T、Verizon 和 Google），都提供这三个频段。在了解每个频段提供的功能之前，让我们先深入了解一下 5G 技术本身、它的工作原理以及为什么世界各地的企业都在关注它的发展前景。
5G（即第五代移动通信技术）是新一代无线网络规范，由“第三代合作伙伴计划”(3DPP) 组织于 2018 年制定，旨在指导开发将在 5G 网络上运行的一系列设备，包括智能手机、个人电脑、平板电脑等。
与 3G、4G 和 4G LTE 等以前的无线技术标准一样，5G 通过无线电波发送和接收数据。但是，由于延迟和带宽的改善，5G 网络能够实现更快的上传和下载速度。一些 5G 网络的下载速度可以达到每秒 10 吉比特 (Gbps)，这使其非常适合人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和物联网 (IoT) 等新技术。
随着 5G 用例的增加，对能够承载 5G 设备的网络的需求也日益增长。仅在北美，目前就有超过 2 亿个家庭可以使用 5G 连接速度（ibm.com 外部链接），这一数字预计在未来四年内将翻一番。
与其他种类的无线网络一样，5G 技术在一个地理覆盖区域上运行，该区域被划分成一个个“小区”。在每个小区内，5G 电话、PC 或 IoT 传感器等设备可以通过无线电波连接到互联网。前几代无线网络也使用了同样的建立连接方法，但得益于技术的进步，5G 连接速度更快。
适用于蜂窝网络的 5G NR（新无线电）标准由 3DPP 于 2018 年制定，是为所有 5G 移动通信网络定义的新一代无线接入技术 (RAT) 规范。至关重要的是，2018 年发布的新 RAT 标准开启了 6 GHz 以上的 5G 频谱，让蜂窝设备可以使用以前无法使用的高频段。
5G 网络在 2018 年取得了一项重大突破，那就是引入了网络切片技术。这项技术使得电信运营商能够在同一个 5G 网络基础设施上，除了公共网络之外，还能部署多个相互独立的虚拟网络。这是 5G 独有的特性，为用户远程工作提供了更多的功能，同时还实现了高度的安全性。
通过使用 5G 技术，企业可以创建具有个性化设置和安全功能的完全私有专网，能在各种不同的应用场景中帮助员工在更加安全可控的网络环境中更好地进行移动办公。
5G 因其在众多行业的变革性潜力而备受赞誉，这主要是因为它使用了更高的频率，以及能够快速安全地传输大量数据。自二十一世纪初宽带技术首次推出以来，无线设备产生的数据量呈指数级增长。如今，AI 和 ML 等尖端技术需要的数据过多，无法在旧网络上运行。但是，5G 设备非常适合需要大量数据的应用。以下是 5G 与其前身的一些主要区别。
以下是对三类 5G 网络的详细介绍，以及企业为何应予以考虑。
低频段 5G 的运行频率在 600 MHz 至 900 MHz 之间，非常接近电视台和广播电台的频率。低频段 5G 绝对称不上“快如闪电”，但在速度上仍比 4G 要快很多，某些情况下甚至可以达到 10 倍之差，而且能够长距离传输和覆盖大面积。如果用户愿意为了覆盖范围而牺牲速度，低频段 5G 是一个不错的选择。
中频段 5G 比低频段更快，但仍然无法达到 AI、ML 和 IoT 等尖端应用的速度要求。中频段 5G 的工作频率为 1 GHz 至 6 GHz，这使得它有更大的容量，可以传输更多数据，但覆盖范围相对较小。对于寻求利用中频 5G 网络的企业来说，一个重要考虑因素是建筑物和其他坚固结构可能会干扰连接，尤其是在带宽的较高部分。
高频段 5G 无法长距离传输，但能够提供闪电般的速度，满足 5G 最令人兴奋的应用对速度的要求。高频段 5G 技术堪称众多颠覆性技术的标杆，包括自动驾驶汽车、机器人和智慧城市等。这种出色的速度和性能很大程度上要归功于 5G 的毫米波 (mmWave) 技术，毫米波是介于 30 至 300 GHz 之间的特定频谱。
除了速度之外，5G 技术还比前几代无线网络更安全、更可靠，支持各类企业都应考虑的新功能和优势。
由于其速度、延迟要求和可靠性，5G 正迅速成为当今最受关注的推动技术之一。从无人驾驶汽车、智能能源网到远程手术室，以下是 5G 正在实现的一些最令人兴奋的发展：
企业要充分利用 5G 的优势，必须有一个专门为 5G 构建的平台。IBM Cloud Satellite 可让各类企业在 5G 网络上跨本地、边缘计算和公有云环境协调一致地部署和运行应用程序。这一切都得益于 IBM Cloud 内部安全且可审计的通信。
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