5G 技术并不是一种只要按下按钮即可实现数字化转型的万能解决方案。企业领导者需要了解的 5G 技术有三种，每种都有自己特定的用例和功能。

5G 无线网络根据所支持的无线电频谱，可以分为三种类型：低频段、中频段和高频段。

低频段 5G 在 600 至 900 MHz 的频率上传输数据

在 600 至 900 MHz 的频率上传输数据 中频段 5G 的传输频率为 1 GHz 至 6 GHz

的传输频率为 1 GHz 至 6 GHz 高频段 5G 的传输频率为 24 GHz 至 47 GHz。

全球大部分运营商，包括北美地区的所有主流运营商（AT&T、Verizon 和 Google），都提供这三个频段。在了解每个频段提供的功能之前，让我们先深入了解一下 5G 技术本身、它的工作原理以及为什么世界各地的企业都在关注它的发展前景。