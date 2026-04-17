好消息是，防御手段正走在风险前面。

整个行业的进展已经加速，IBM 共同撰写了美国国家标准与技术研究院 (NIST) 于 2024 年发布的四个后量子加密算法中的三个，并且自 2019 年以来一直与客户合作进行量子安全转型。在过去几年中，IBM 帮助提升了董事会层面的量子风险意识，评估了组织在相关风险中的暴露程度，并制定了可执行的路线图，以推动主动的迁移和修复计划。IBM 的贡献不仅限于单个企业，还包括参与制定多个国家的后量子加密 (PQC) 战略，并 召集 行业联盟以加速大规模 PQC 转型。

这一势头也正在各行各业中显现。例如，IBM 与 Vodafone 一直在合作探索如何将后量子加密应用于 Vodafone 的网络基础设施和系统。此外，IBM 最近还与 Signal 和 Threema 等即时通讯平台合作，为量子安全的世界重新设计核心加密协议。IBM 自己的首席信息官办公室利用 IBM 量子安全技术，来应对加密管理中的发现、可见性、修复和现代化等挑战，并保持在“先收集，后解密”风险之前。

各行各业的领先组织已经开始盘点密码资产，测试后量子算法的使用，并在其环境中构建密码敏捷性。虽然早期采用主要集中在电信等行业，但目前这一势头正在向金融服务、政府、医疗和关键基础设施领域扩展

前进所需的标准、工具和 专业知识 现已具备。