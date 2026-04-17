IBM 正处于 量子安全 创新的前沿——推进基础研究，并将新兴的加密技术转化为实用的、企业就绪的解决方案。
量子硬件和算法正在成熟，缩小了破解当今标准加密所需的预期量子计算能力，从而使保护当今敏感数据的密码系统面临有限的时间窗口。
IBM 自身的工作，以及行业内其他新研究， 都有证据表明，容错量子计算机可能在本十年末开始接近加密相关性。与此同时，“先收集，后解密”的攻击使今天 普遍认为是 安全的数据面临风险。这一现实正推动着国际法规和指导意见，敦促组织开始向后量子加密迁移。
信息很明确：组织现在就需要开始他们的量子安全之旅。
量子风险将不对称地显现，这意味着某些密码系统会比其他系统更早失效，具体取决于算法设计和密钥长度。与千年虫问题不同， 不会 出现 所有系统在同一时刻集体崩溃的情况； 相反，量子风险将随时间逐步显现，跨越数年，因为不同的密码系统会 在 不同时间点 变得脆弱。
对 组织而言， 这意味着一场持续的风险暴露窗口期，使得对整个密码体系进行系统性迁移变得至关重要——而 不仅仅是针对今天已知已被破解的算法。对大多数组织来说， 采取被动方式修复 已被破解 的 部分 几乎是不可能的、耗时漫长，并且会严重干扰业务运营。
好消息是，防御手段正走在风险前面。
整个行业的进展已经加速，IBM 共同撰写了美国国家标准与技术研究院 (NIST) 于 2024 年发布的四个后量子加密算法中的三个，并且自 2019 年以来一直与客户合作进行量子安全转型。在过去几年中，IBM 帮助提升了董事会层面的量子风险意识，评估了组织在相关风险中的暴露程度，并制定了可执行的路线图，以推动主动的迁移和修复计划。IBM 的贡献不仅限于单个企业，还包括参与制定多个国家的后量子加密 (PQC) 战略，并 召集 行业联盟以加速大规模 PQC 转型。
这一势头也正在各行各业中显现。例如，IBM 与 Vodafone 一直在合作探索如何将后量子加密应用于 Vodafone 的网络基础设施和系统。此外，IBM 最近还与 Signal 和 Threema 等即时通讯平台合作，为量子安全的世界重新设计核心加密协议。IBM 自己的首席信息官办公室利用 IBM 量子安全技术，来应对加密管理中的发现、可见性、修复和现代化等挑战，并保持在“先收集，后解密”风险之前。
各行各业的领先组织已经开始盘点密码资产，测试后量子算法的使用，并在其环境中构建密码敏捷性。虽然早期采用主要集中在电信等行业，但目前这一势头正在向金融服务、政府、医疗和关键基础设施领域扩展
前进所需的标准、工具和 专业知识 现已具备。
根据 IBM 过去几年与客户合作的经验，在通往量子安全的旅程中，组织的前进速度各不相同，准备程度也参差不齐，受到组织复杂性、旧版技术和不断演进的标准的影响。
然而，这段旅程往往遵循一致的模式，分为两个主要阶段。这些阶段得到一系列切实可行的步骤支持，帮助组织从不确定性走向执行。
如今，大多数组织都处于这个 初始 阶段，其主要挑战不是选择算法，而是充分理解自身特有的挑战，从而能够有信心地采取行动。
在这一阶段，客户普遍面临以下困难：
第 1 阶段的目标是在不造成中断的情况下形成势头，提供一个管理层、安全团队和技术团队都能支持的、有充分依据的计划。
当组织进入执行阶段时，挑战的性质发生了变化。问题不再是“我们应该做什么”，而是“我们如何在不让 业务中断的情况下做到这一点”。
IBM 开发了创新资产，通过自上而下和 自下而上的优先级排序 方法 ，分解迁移过程，降低复杂性，并推动一种可管理、程序化的 PQC 转型方法。
加密变更必须融入日常的现代化工作，包括应用程序更新、基础设施升级、云迁移和供应商路线图，同时还要管理深层的依赖链和行业准备程度的不均衡。
密码敏捷性是面向后量子准备的基础性修复和迁移策略。这一转型提供了一个以正确方式构建加密的机会。密码敏捷架构使组织不仅能够迁移到 PQC，还能保持一种响应能力。密码敏捷性使组织能够有信心地扩展基于加密的数据保护，降低与管理加密相关的运营成本，并显著降低长期安全风险。
量子计算和后量子加密将持续演进。IBM 正处于这一创新的前沿——推进基础研究，并将新兴的加密技术转化为实用的、企业就绪的解决方案。
与 IBM 合作，组织可以获得先发优势，在技术格局变化时获得持续指导，以及与一位正在帮助定义量子安全安全未来的领导者合作所带来的保障。
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