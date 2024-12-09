针对零日漏洞的利用凸显了面向互联网界面的风险正在上升

截至目前，对于活跃利用 Palo Alto NGFW 零日漏洞的背后攻击者知之甚少。Palo Alto 已观察到针对少量暴露在互联网上的管理界面的攻击，但这些攻击活动的源头仍在调查中。
考虑到此类漏洞通常关联高价值目标，关于国家资助组织或经济利益驱动团体参与其中的推测持续存在。研究人员已注意到暗网论坛上有相关漏洞利用工具出售的迹象，表明此威胁可能具有更广泛的波及范围。
攻击者越来越多地利用高级战术、TTP 来入侵暴露在互联网上的管理界面，常常能绕过传统防御。这些提供对关键基础设施管理控制权的界面，对于寻求未经授权访问、操纵配置或利用权限升级漏洞的对手来说，是高价值目标。
近期数据显示出一个令人担忧的趋势：网络犯罪分子正变得擅长识别并利用此类弱点，尤其是在组织未能遵循最佳实践的情况下。Palo Alto NGFW 零日漏洞的发现，为持续被利用以攻击这些高价值入口点的漏洞清单又添新例。
在 Palo Alto Networks 开发补丁和威胁预防更新的同时，各组织必须果断采取行动以降低其暴露风险。历史上，保护管理界面依赖于以下基本措施的组合：
然而，面对复杂的攻击方法，某些传统手段已被证明不足：
互联网侧管理界面遭受攻击，有力警示我们必须重视主动安全防护措施。尽管 Palo Alto Networks 等供应商通过补丁来修复漏洞，但各组织必须立即采取措施以减少其攻击面。限制访问权限、部署分层防御以及采用持续的威胁暴露管理实践，是保持领先于对手的关键所在。