针对零日漏洞的利用凸显了面向互联网界面的风险正在上升

近期报告证实，针对 Palo Alto Networks 下一代防火墙管理界面的关键零日漏洞已被活跃利用。尽管 Palo Alto 迅速发布安全通告和缓解指南为修复工作提供了起点，但此类漏洞带来的更广泛影响仍需全球各组织加以关注。

对面向互联网的管理界面攻击的激增，凸显了威胁态势的演变，也促使各组织必须重新思考如何保护关键资产。

谁在利用 NGFW 零日漏洞？

截至目前，对于活跃利用 Palo Alto NGFW 零日漏洞的背后攻击者知之甚少。Palo Alto 已观察到针对少量暴露在互联网上的管理界面的攻击，但这些攻击活动的源头仍在调查中。

考虑到此类漏洞通常关联高价值目标，关于国家资助组织或经济利益驱动团体参与其中的推测持续存在。研究人员已注意到暗网论坛上有相关漏洞利用工具出售的迹象，表明此威胁可能具有更广泛的波及范围。

攻击管理界面的趋势

攻击者越来越多地利用高级战术、TTP 来入侵暴露在互联网上的管理界面，常常能绕过传统防御。这些提供对关键基础设施管理控制权的界面，对于寻求未经授权访问、操纵配置或利用权限升级漏洞的对手来说，是高价值目标。

近期数据显示出一个令人担忧的趋势：网络犯罪分子正变得擅长识别并利用此类弱点，尤其是在组织未能遵循最佳实践的情况下。Palo Alto NGFW 零日漏洞的发现，为持续被利用以攻击这些高价值入口点的漏洞清单又添新例。

缓解风险：有效与无效措施

在 Palo Alto Networks 开发补丁和威胁预防更新的同时，各组织必须果断采取行动以降低其暴露风险。历史上，保护管理界面依赖于以下基本措施的组合：

  1. 将访问限制在可信 IP 范围内
    这仍是降低暴露风险的基石措施。通过仅允许来自特定可信内部 IP 地址的访问，组织可以显著降低未经授权访问的风险。Palo Alto 公司及其他网络安全专家强调，此措施是最有效的临时解决方案。
  2. 网络分段与使用跳转服务器 
    将管理界面与直接的互联网访问隔离，并通过安全的跳转服务器路由管理流量，能增加一层关键保护。攻击者需要先获得该跳转服务器的特权访问才能进一步行动，这使得攻击者的漏洞利用变得极具挑战性。
  3. 威胁检测与预防
    利用威胁情报和预防工具（如经过配置以拦截已知攻击特征的入侵检测系统和防火墙），可提供针对新兴威胁的实时防护。
  4. 多因素身份验证 (MFA)
    对管理访问强制实施 MFA，有助于降低风险，即使登录凭据已泄露也能提供保护。

然而，面对复杂的攻击方法，某些传统手段已被证明不足：

  • 仅依赖静态 IP 限制：虽然 IP 限制至关重要，但如果攻击者攻陷可信 IP 或利用同一网络内的其他漏洞，该措施可能失效
  • 过时软件与遗留系统：许多组织仍运行遗留系统，这些系统对现代安全功能的支持不足。在抵御高级 TTP 时，这些系统往往成为最薄弱环节。
  • 过度依赖边界防御：仅依赖防火墙等边界防御措施，而不实施零信任原则，会留下可供攻击者利用的缺口。

威胁暴露管理

管理暴露风险不仅限于修补和基础加固措施。组织应主动识别和修复潜在漏洞：

  • 资产发现与持续扫描：通过例行扫描来检测面向互联网的界面并绘制攻击面至关重要。例如，组织可利用扫描工具来识别错误配置或无意中暴露于互联网的界面。
  • 漏洞管理：并非所有漏洞都具有相同等级的风险。身份验证绕过漏洞或远程代码执行漏洞等关键弱点应在修复工作中予以优先处理。
  • 事件响应准备就绪：鉴于零日漏洞利用速度极快，制定完善的事件响应 计划可确保在发生入侵时实现快速遏制与恢复。

组织的经验教训

互联网侧管理界面遭受攻击，有力警示我们必须重视主动安全防护措施。尽管 Palo Alto Networks 等供应商通过补丁来修复漏洞，但各组织必须立即采取措施以减少其攻击面。限制访问权限、部署分层防御以及采用持续的威胁暴露管理实践，是保持领先于对手的关键所在。