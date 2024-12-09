针对零日漏洞的利用凸显了面向互联网界面的风险正在上升

近期报告证实，针对 Palo Alto Networks 下一代防火墙管理界面的关键零日漏洞已被活跃利用。尽管 Palo Alto 迅速发布安全通告和缓解指南为修复工作提供了起点，但此类漏洞带来的更广泛影响仍需全球各组织加以关注。

对面向互联网的管理界面攻击的激增，凸显了威胁态势的演变，也促使各组织必须重新思考如何保护关键资产。