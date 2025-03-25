利用受困 COM 对象实现的无文件横向移动

COM 是一种二进制接口标准及中间件服务层，支持不同的模块化组件彼此交互、与应用程序对接，且不受底层编程语言限制。例如，使用 C++ 开发的 COM 对象可轻松与 .NET 应用程序对接，帮助开发人员高效整合各类软件模块。DCOM 是一种远程技术，支持 COM 客户端通过进程间通信 (IPC) 或远程过程调用 (RPC) 与 COM 服务器通信。许多 Windows 服务都实现了可本地或远程访问的 DCOM 组件。

COM 类通常会注册并存储在 Windows 注册表中。客户端程序通过创建 COM 类的实例（即 COM 对象）与 COM 服务器进行交互。该对象会提供一个指向标准化接口的指针。客户端通过该指针访问对象的方法和属性，为客户端与服务器之间的通信及功能实现提供支持。

COM 对象通常是评估漏洞暴露面、发现可滥用功能的研究目标。捕获的 COM 对象是一类漏洞场景：COM 客户端在进程外 DCOM 服务器中实例化 COM 类，通过引用封送对象指针控制该 COM 对象。根据具体场景，该控制路径可能存在与安全相关的逻辑漏洞。

Forshaw 的博客描述了一个 PPL 绕过用例：通过操纵 WaaSRemediation COM 类中公开的 IDispatch 接口，实现对捕获 COM 对象的滥用及 .NET 代码执行。WaaSRRemediation 在 WaaSMedicSvc 服务中实现，该服务以 NT AUTHORITY\SYSTEM 权限，作为受保护的 svchost.exe 进程运行。Forshaw 详尽的技术详解，为我们开发概念验证级无文件横向移动技术提供了应用研究基础。