从物联网 (IoT) 数据中获取最大价值的四个步骤

第 1 步从最基础的内容开始：IoT 数据。也就是，将设备数据转化为真正可用的形式。当 IoT 初登舞台时，我们被它在家庭场景中的各种可能性深深吸引。我们发现，可以将灯泡等物品连接到物联网，并利用这种连接实现开关控制。这是一项很酷的技术，而早期的应用也掀起了不小的热潮。但这一切究竟是为了什么？

