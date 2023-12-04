标签
开发人员采用生成式 AI 的五大标准

一位二十多岁的年轻黑人男子坐在台式电脑前，全神贯注盯着屏幕。

根据 Precedence Research 的数据，生成式 AI 的采用率正在各行业组织中迅速增长，预计未来 10 年市场规模将增长 27.02%。机器学习算法、神经网络以及生成式 AI 的计算能力的进步，再结合人类的专业知识、直觉与创造力，可解锁全新可能性，实现此前难以想象的创新水平。因此，我们看到企业正在认识到生成式 AI 的巨大潜力，提升采用率并积极探索创新应用场景。

生成式 AI 彻底革新业务并改变开发人员普及 AI 的途径有多种。其中包括内容与创意相关任务的自动化、将生成式 AI 无缝整合到现有技术堆栈中，以及低代码开发平台的日益普及。所有这些都能帮助组织节省宝贵的时间和资源，同时让开发人员专注于其他优先事项。

生成式 AI 还可以帮助开发人员在处理更复杂任务时提升技能。用于训练模型的大量数据为实验与学习提供了广阔的空间。在这一激动人心的前沿，开发人员必须选择适合自身需求的生成式 AI 解决方案。

评估生成式 AI 技术的五大标准

开发人员在考虑采用生成式 AI 时，应基于以下标准评估技术：

  1. 问题契合度：开发人员应评估生成式 AI 是否适合解决其特定问题或用例。他们必须考虑该技术是否能够生成符合其需求的输出（如图片、文本或音频）。理解生成式 AI 针对特定问题的能力与局限，对于成功采用至关重要。
  2. 性能和准确性：在评估生成式 AI 模型的性能和准确性时，开发人员应考虑生成结果的质量、对不同输入或场景的泛化能力以及结果的一致性。评估生成式 AI 模型的性能可确保其符合预期标准，并能够提供可靠输出。
  3. 可扩展性和资源要求：在分析生成式 AI 模型的可扩展性和资源需求时，开发人员应考虑训练与推理所需的计算资源、内存及基础设施等因素。在处理大规模数据集并确保跨系统和环境的高效部署时，可扩展性至关重要。
  4. 伦理考量：为了负责任地采用生成式 AI，开发人员必须关注相关伦理问题。需考虑数据隐私、公平性、偏见以及潜在有害或不道德的使用等因素。确保生成式 AI 模型遵循伦理准则，并建立完善流程以降低风险与偏见至关重要。
  5. 开发和整合复杂性：在评估将生成式 AI 集成到现有系统或工作流中的复杂性时，开发人员应考虑支持生成式 AI 的工具、框架和库的可用性。同时，还需考虑与现有代码库的兼容性、部署便利性及与其他技术的整合性，以确保高效采用。

这五项标准可指导开发人员开启生成式 AI 的采用之旅，但开发人员可能还需根据自身需求、行业标准或组织要求，考虑其他标准。一个彻底而全面的评估流程，对于帮助开发人员做出明智决策而言至关重要，因为这样才能最大程度激发应用生成式 AI 技术的各种优势。

生成式 AI 不仅是短期趋势，更是 AI 领域的颠覆性技术。能够自动化创意任务并无缝融入现有流程的能力，使 IBM 的 watsonx.ai、IBM watsonx Orchestrate 以及 IBM watsonx Code Assistant 等 AI 与自动化工具成为各行各业组织不可或缺的利器。随着市场发展，生成式 AI 的采用将重塑企业运营方式，开辟新机遇并推动行业转型。在一个日益依赖 AI 的世界中，能够审慎应用该技术的开发人员无疑会获得成功。

 

