分析的演变：从第一代到生成式 AI

当我们回顾早期的数据革命（Hadoop 等大数据技术出现时）到如今生成式 AI 的进步，很明显，我们正处于关键时刻。这个时代要求组织做出战略转型，以充分利用 AI 的潜力。IBM 非常重视将这一承诺转化为企业切实的价值，使企业能够在 AI 驱动的环境中应对自如并蓬勃发展。

IBM 在人工智能领域拥有悠久的创新历史，因此具备引领这一变革的独特优势。但随着我们迈入生成式时代，前进的道路不仅仅关乎技术进步。关键在于信任、协作和简化。如今，数据庞大而强大，但其真正的价值在于如何有效地利用和管理数据来获得可操作的洞察分析。为了使生成式 AI 真正改变业务，我们需要简化其应用程序，使其无缝地融入更广泛的企业转型战略。