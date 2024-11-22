分析的演变：从第一代到生成式 AI

当我们回顾早期的数据革命（Hadoop 等大数据技术出现时）到如今生成式 AI 的进步，很明显，我们正处于关键时刻。这个时代要求组织做出战略转型，以充分利用 AI 的潜力。IBM 非常重视将这一承诺转化为企业切实的价值，使企业能够在 AI 驱动的环境中应对自如并蓬勃发展。
IBM 在人工智能领域拥有悠久的创新历史，因此具备引领这一变革的独特优势。但随着我们迈入生成式时代，前进的道路不仅仅关乎技术进步。关键在于信任、协作和简化。如今，数据庞大而强大，但其真正的价值在于如何有效地利用和管理数据来获得可操作的洞察分析。为了使生成式 AI 真正改变业务，我们需要简化其应用程序，使其无缝地融入更广泛的企业转型战略。
在我与首席信息官们的交流中，大家发现一个明显的共同主题：在“多元世界”中管理生成式 AI 非常复杂。从多云、多模式、多模态系统到多年实施战略，应对这些复杂性绝非易事。生成式 AI 的潜力毋庸置疑，但三分之二的首席信息官对其在这一领域所取得的进展仍不满意，这通常是由于缺乏一致的战略。挑战在于制定一个不仅能简化还能同步这些不同方面以推动有意义成果的路线图。
对 IBM 而言，这意味着要发挥我们作为协调者的角色，成为值得信赖的合作伙伴，使这些不同的元素和谐共存。我们将自己视为数据管弦乐队的“指挥”，其中每个组件（无论是数据模型、云平台还是 AI 智能体）都必须无缝集成，以实现企业转型的共同目标。
我们正在见证的一项关键演变是从传统的仪表板向协作式、可信智能体的世界的转变。
自 Hadoop 早期和第一代大数据分析以来，我们已经取得了长足的进步。这个新时代的特点包括：
助手可提供对特定应用程序的洞察分析，但智能体的功能远不止于此。智能体可以跨领域协作，协调复杂的工作流程，并以透明且负责的方式使数据可操作。对于企业而言，这意味着更快的决策速度、对数据更高的信任度以及更好的业务成果。
IBM Consulting® 和 IBM Research® 等团队致力于与客户共同创新，以满足其独特需求。生成式 AI 并非“一刀切”的解决方案；它需要定制化、同理心以及对企业面临的具体挑战的深刻理解。关键在于构建以客户为中心、旨在解决实际问题的系统，而不仅仅是为了技术而提供技术。
IBM 的混合开放式方法使我们能够创建符合任何云、任何模型和任何业务目标的解决方案。这种适应能力，加上我们对治理和透明度的承诺，使我们能够支持企业应对未来 10 年的 AI 转型。
以下是一些值得关注的主要趋势，以便更好地了解数据整合和自动化未来的发展方向：
对于愿意与这一变革性技术共同发展的企业来说，实现自动化、数据驱动的决策从未如此触手可及。现在的问题不在于是否要迈出这一步，而在于企业能够以多快的速度过渡到这些主动且自给自足的 BI 解决方案，以保持竞争优势，并重新定义数据整合和自动化时代的可能性。在 IBM，我们致力于帮助企业将其数据转化为可信且可操作的洞察分析，从而推动其发展。
企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。
推出 Cognos Analytics 12.0，人工智能驱动洞察分析可以更好地做出决策。