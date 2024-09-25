制定数据自动化战略的 5 个步骤

数据自动化是一个复杂的流程，而在实施前进行战略评估则有助于执行此流程。责任方应评估哪些数据流程占用的时间最多。其中可能包括存在冗余手动步骤的流程（例如，数据输入、整合或分析），或是需要数据团队投入大量时间和精力的其他流程。

一旦确定实现数据自动化目标所需完成的流程后，下一步则需评估这些流程，以便研究每个流程或管道的手动步骤。通过研究这些任务，组织可能会选择不同的方向，或是根据自动化的复杂程度，将更多注意力放在一个管道上。

所需操作：寻找能为数据团队节省最多时间并产生最高投资回报的流程。通过对流程进行战略性评估和排名，领导者可制定适当的数据自动化战略。此举可帮助数据团队和工程师专注于获取比传统数据管理更为高效的洞察信息以及更具成效的工作流程。

确定哪些任务需进行自动化，并按复杂程度对其进行降序排序。此工作虽然耗时，但却别具价值，因为它与组织的长期数据自动化工作和数据管理工作息息相关。另外，还应了解自动执行现有任务的技术要求，并确保它们与您的能力和业务目标相一致。