1921 年，随着矿山中的铜矿储量变得越来越有限，竹内将他的重点转向了制造业，并成立了 Komatsu Ltd.（ibm.com 外部链接）。不言而喻，从那时起，技术发生了翻天覆地的变化。但是，从一开始，Komatsu 就一直致力于采用最新技术来改善运营并提升其团队的能力。如今，他们的这份投入延伸到了其公共云战略。
与许多其他 IT 组织一样，Komatsu 的基础设施团队历来依赖不同的监控工具、用户投诉和手动干预来解决性能问题。他们缺乏识别过量供给实例所需的观测能力。业务影响用例可能需要团队花费数小时才能解决。这使团队陷入了不断救急的恶性循环之中，并妨碍他们将更多时间用于推进战略计划。
此外，在做出资源分配决策之前，团队无法可靠地评估决策的影响。他们所能做的就是在分配资源后监测其影响。当团队将重点转移到公共云并开始将所有本地工作负载迁移到 Microsoft Azure 时，他们知道自己无法支撑这种手动方法。他们需要能够主动预防性能问题、减少浪费并最大限度地减少解决用户投诉所花费的时间。这时他们转向了 IBM® Turbonomic® 混合云成本优化解决方案。
该团队已将用户投诉减少到每年 10 起
自实施自动化以来，该团队已在公共云方面节省超过 650,000 美元
实施 Turbonomic 后，团队终于能够打破这种不断救急的恶性循环了。“IBM Turbonomic 提供了一种主动方法来避免性能下降。Turbonomic 使我们能够在问题演变成真正的问题之前就发现它，”Komatsu 基础设施架构师 Matthew Koozer 解释道。借助 Turbonomic 的全栈可见性，Komatsu 团队现在能够快速评估潜在的性能风险，并确定重新分配资源的最佳方法，以在不影响技术堆栈另一层性能的情况下消除该风险。
全栈可见性仅仅是 Komatsu 在降低成本的同时持续确保性能之旅的开端。下一步是实施 Turbonomic 的人工智能驱动的资源分配建议。该团队首先手动执行这些建议。他们很快了解到，Turbonomic 的建议并不是仅增强其技术堆栈中的其中一层的短期修复方案。“Turbonomic 向我们展示了如何从存储角度推动做出决策 — 在我们的公共云产品中，决定将 IOPS 用于特定存储解决方案 — 但其决策还从数据库角度考虑 DTU 利用率，以及该问题是否与 内存或 CPU 消耗相关，”Koozer 说。由于他们考虑了 Komatsu 的完整技术堆栈，因此这些资源分配建议使团队能够提升整个环境的性能。很快，团队就准备好探索自动化了。
目前，Koozer 及其团队将资源分配建议的自动化和手动执行相结合。他们主要依靠 Turbonomic 在 Azure 中的自动化资源分配操作来优化服务器、存储和数据库。Turbonomic 提供有关在何处以及如何实时重新分配资源的建议。然后，团队预先确定了在对业务产生最小影响的情况下执行这些操作的时间段。在看到自动化资源分配操作早期取得的成功后，该团队现在依靠 Turbonomic 为组织的很大一部分任务自动执行资源分配操作，而无需 IT 团队参与。
在对所处环境有了全面的了解后，Koozer 及其团队发现了大量过度配置的工作负载，他们制定了明确的计划来调整工作负载的规模。从历史上看，应用程序所有者拒绝调整规模，但借助 Turbonomic，Koozer 及其团队获得了所需的数据，能够向应用程序所有者证明过度配置的工作负载可以进行有效的规模调整。“转向采用内存较小或 CPU 较少的配置有助于我们在不影响性能的情况下显著减少 Azure 环境中的浪费，”Koozer 解释道。这使团队能够同时最大限度地降低成本并提高性能。此外，团队现在可以查看一段时间内的消耗利用率，并持续重新评估资源分配。预留实例在这一转变中发挥了重要作用。
Koozer 及其团队借助 Turbonomic 实施了预留实例。这些实例使团队的服务器运行率平均减少了 33% 或以上。在某些情况下，他们能够停用服务器。团队还减少了应对用户投诉和解决性能问题的时间。事实上，他们已将用户投诉降至每年约 10-12 起。此外，他们还减少了总体云支出。截至本报告发布时，他们累计节省的费用超过了 650,000 美元。
一个多世纪以来，Komatsu 一直是致力于提升质量和可靠性的制造业领导者。实现技术创新和促进员工发展一直是践行这一使命的主要支柱。近年来，Komatsu 的 IT 组织扩大了公共云的普及率，自动化在这一过程中发挥了重要作用。借助自动化技术，Komatsu 减少了财务和环境方面的浪费，并提升了其 IT 组织的时间利用率，使他们能够专注于战略和创新发展。
Komatsu（ibm.com 外部链接）于 1921 年成立，总部位于日本东京，专为建筑、采矿、森林、能源和制造业提供必要的设备、技术和服务。Komatsu 的客户遍布全球各地，其宗旨是“通过制造和技术创新创造价值，实现人类、企业和地球共同繁荣的可持续未来。”
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于美国制作，2023 年 4 月。
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