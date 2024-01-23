实施 Turbonomic 后，团队终于能够打破这种不断救急的恶性循环了。“IBM Turbonomic 提供了一种主动方法来避免性能下降。Turbonomic 使我们能够在问题演变成真正的问题之前就发现它，”Komatsu 基础设施架构师 Matthew Koozer 解释道。借助 Turbonomic 的全栈可见性，Komatsu 团队现在能够快速评估潜在的性能风险，并确定重新分配资源的最佳方法，以在不影响技术堆栈另一层性能的情况下消除该风险。

全栈可见性仅仅是 Komatsu 在降低成本的同时持续确保性能之旅的开端。下一步是实施 Turbonomic 的人工智能驱动的资源分配建议。该团队首先手动执行这些建议。他们很快了解到，Turbonomic 的建议并不是仅增强其技术堆栈中的其中一层的短期修复方案。“Turbonomic 向我们展示了如何从存储角度推动做出决策 — 在我们的公共云产品中，决定将 IOPS 用于特定存储解决方案 — 但其决策还从数据库角度考虑 DTU 利用率，以及该问题是否与 内存或 CPU 消耗相关，”Koozer 说。由于他们考虑了 Komatsu 的完整技术堆栈，因此这些资源分配建议使团队能够提升整个环境的性能。很快，团队就准备好探索自动化了。

目前，Koozer 及其团队将资源分配建议的自动化和手动执行相结合。他们主要依靠 Turbonomic 在 Azure 中的自动化资源分配操作来优化服务器、存储和数据库。Turbonomic 提供有关在何处以及如何实时重新分配资源的建议。然后，团队预先确定了在对业务产生最小影响的情况下执行这些操作的时间段。在看到自动化资源分配操作早期取得的成功后，该团队现在依靠 Turbonomic 为组织的很大一部分任务自动执行资源分配操作，而无需 IT 团队参与。