标签
Cloud

IBM Cloud 上的可部署架构：简化系统部署

能源加工行业发电厂员工

可部署架构 (DA) 指一种特定的设计模式或方法，支持应用程序或系统在各类环境中实现便捷部署与管理。该架构通过合理规划组件、模块及依赖关系，实现无缝部署，使开发团队与运维团队无需大量人工干预，即可快速向系统部署新功能及更新内容。

可部署架构具有几个关键特征：

  1. 自动化：可部署架构通常依赖自动化工具和流程来管理部署流程。这可能涉及使用持续整合或持续部署 (CI/CD) 管道、配置管理工具等工具。
  2. 可扩展性：该架构支持横向扩展或纵向扩展设计，能够灵活适配工作负载变化或用户需求波动，且无需对底层基础设施进行大幅调整。
  3. 模块化：可部署架构遵循模块化设计模式，其中不同的组件或服务是隔离的，可以独立开发、测试和部署。这样可以更轻松地管理，并降低因依赖关系而导致部署问题的风险。
  4. 弹性：可部署架构具备韧性设计，内置冗余机制与故障转移机制，即便发生故障或服务中断，也能确保系统持续可用。
  5. 可移植性：可部署架构同时支持跨不同云环境或部署平台的可移植性，可根据需求便捷地将系统从一个环境迁移至另一个环境。
  6. 可定制：可部署架构采用可定制化设计，能够根据实际需求进行灵活配置。这一特性使其可适配不同需求的多样化部署环境。
  7. 监控和日志记录：该架构内置完善的监控与日志记录能力，能够为系统行为及性能提供全面可视性。
  8. 安全且合规：IBM® Cloud 上的可部署架构默认具备安全合规特性，可用于在云端托管受监管工作负载。该架构遵循多项安全标准与指南（如 IBM® Cloud for Financial Services、SOC 2 类型认证标准等），确保满足最高级别的安全与合规要求。

总体而言，可部署架构的核心目标是帮助组织实现更快速、更可靠的部署，同时确保底层基础设施具备可扩展性与韧性。

IBM Cloud 上的可部署架构

尽管由于架构复杂性、部署所用工具及技术的特殊性等多种因素，仅需点击几次即可完成企业级工作负载的部署颇具挑战性。而构建安全合规、量身定制的应用基础设施往往难度更高，且需要专业技术支撑。但通过周密规划与合理配置资源，部署流程的大部分环节实现自动化是完全可行的。IBM Cloud 为金融服务等受监管行业提供架构完善的设计模式，这些模式默认具备安全特性。此类模式既可直接使用，也可根据需求额外添加更多资源。如需了解详情，可查看 IBM Cloud Catalog 中提供的各类可部署架构。

可部署架构的部署策略

IBM Cloud 提供的可部署架构支持多种部署方式，包括通过 IBM Cloud ProjectsSchematics 工具部署，直接借助 CLI 部署，甚至可下载源码后自行部署。

可部署架构的用例

可部署架构广泛应用于金融、医疗、零售、制造业及政府等行业，这些领域中，合规性、安全性与可扩展性均为关键核心需求。该架构的适用利益相关方范围广泛，包括：

  1. 软件开发者、IT 专业人员、系统管理员以及业务相关方均可采用该架构，其核心需求是确保系统与应用程序的部署过程高效、安全且经济节约。该架构有助于缩短产品上市时间、减少人工干预，并降低部署相关的错误发生率。
  2. 云服务提供商、托管服务提供商及基础设施即服务 (IaaS) 提供商可借助该架构，为客户提供流程简化、可靠且自动化的应用程序与服务部署流程。
  3. 独立软件开发商 (ISV) 及企业则能通过该架构优化客户的部署体验，为其提供易于安装、可定制且具备可扩展性的软件解决方案，进而助力客户创造业务价值、构建竞争优势。

立即开始

IBM Cloud 可帮助缩短解决方案的设计周期，助力企业满足所在行业的所有合规控制要求及相关法规标准。《IBM 金融服务云框架》提供了一套参考架构，可作为满足该框架中列明的安全与监管要求的基础模板。这些参考架构为在框架内部署安全合规的应用程序奠定了坚实基础。此外，IBM Cloud 还提供预配置的虚拟专用云 (VPC) 落地区可部署架构，该架构基于《IBM 金融服务云框架》的参考架构，通过基础设施即代码 (IaC) 资产构建而成。

 
一位混血商务人士在办公室庭院使用手机的俯视图

不容错过的洞察分析。订阅我们的时事通讯。

借助有关 AI、量子计算、云技术、安全等方面的专家新闻进行宣传。

立即订阅

资源

更智能的 AI 始于正确的云栈

准备好让 AI 为您的业务服务了吗？了解 IBM Cloud 和 Red Hat 如何轻松自定义、部署和扩展 AI。全部在一个会话中。加入网络研讨会，开辟通往 AI 成功之路。
迁移旧版工作负载？了解为什么混合云是明智的选择

这份 IDC 报告展示了企业如何应对最棘手的云迁移挑战以及有效的方法。
Gartner 的顶级 Cloud Databases 平台 - 谁在规模化交付？

探索 2024 年 CDBMS 魔力象限，了解哪些供应商正在为高性能、混合就绪的数据生态系统提供支持。
GK 云解决方案使用 watsonx.ai

通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。
什么是云迁移？

了解 IBM Cloud 迁移解决方案，简化您的云之旅。了解不同的迁移类型、策略和好处，这些因素能够提高效率、可扩展性和创新性。
公有云、私有云与混合云

与 IBM 一起探索公共云、私有云和混合云解决方案之间的主要区别。了解哪种云模式最适合您的业务需求，以增强灵活性、安全性和可扩展性。
IBM Cloud 为客户加速创新

了解 IBM Cloud 帮助客户根据弹性、性能、安全性、合规性和 TCO 做出正确的工作负载调配决策的 5 种方式。

相关解决方案

IBM Cloud 免费套餐

创建免费 IBM Cloud 帐户并访问 40 多种始终免费的产品，包括 IBM Watson API。

 创建帐户
IBM Cloud

IBM Cloud 是专为受监管行业设计的企业云平台，提供 AI 就绪、安全的混合解决方案。

 深入了解云解决方案
云咨询服务

利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。

 云服务
采取后续步骤

利用 IBM 安全可扩展平台释放 AI 和混合云的全部潜力。首先深入了解我们的 AI 就绪解决方案，或创建免费帐户，以访问始终免费的产品和服务。

 深入了解 IBM® Cloud AI 解决方案 创建免费的 IBM Cloud 账户