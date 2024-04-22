IBM Cloud 上的可部署架构：简化系统部署

可部署架构 (DA) 指一种特定的设计模式或方法，支持应用程序或系统在各类环境中实现便捷部署与管理。该架构通过合理规划组件、模块及依赖关系，实现无缝部署，使开发团队与运维团队无需大量人工干预，即可快速向系统部署新功能及更新内容。
可部署架构具有几个关键特征：
总体而言，可部署架构的核心目标是帮助组织实现更快速、更可靠的部署，同时确保底层基础设施具备可扩展性与韧性。
尽管由于架构复杂性、部署所用工具及技术的特殊性等多种因素，仅需点击几次即可完成企业级工作负载的部署颇具挑战性。而构建安全合规、量身定制的应用基础设施往往难度更高，且需要专业技术支撑。但通过周密规划与合理配置资源，部署流程的大部分环节实现自动化是完全可行的。IBM Cloud 为金融服务等受监管行业提供架构完善的设计模式，这些模式默认具备安全特性。此类模式既可直接使用，也可根据需求额外添加更多资源。如需了解详情，可查看 IBM Cloud Catalog 中提供的各类可部署架构。
IBM Cloud 提供的可部署架构支持多种部署方式，包括通过 IBM Cloud Projects、Schematics 工具部署，直接借助 CLI 部署，甚至可下载源码后自行部署。
可部署架构广泛应用于金融、医疗、零售、制造业及政府等行业，这些领域中，合规性、安全性与可扩展性均为关键核心需求。该架构的适用利益相关方范围广泛，包括：
IBM Cloud 可帮助缩短解决方案的设计周期，助力企业满足所在行业的所有合规控制要求及相关法规标准。《IBM 金融服务云框架》提供了一套参考架构，可作为满足该框架中列明的安全与监管要求的基础模板。这些参考架构为在框架内部署安全合规的应用程序奠定了坚实基础。此外，IBM Cloud 还提供预配置的虚拟专用云 (VPC) 落地区可部署架构，该架构基于《IBM 金融服务云框架》的参考架构，通过基础设施即代码 (IaC) 资产构建而成。
