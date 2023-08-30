标签
Analytics

逐步构建制胜的数据质量策略

专业男性工程师在自动化机器前工作。

什么是数据质量策略？

数据质量策略详细说明了用于确保公司数据准确、一致、完整和最新的流程、工具及技术。明确的数据质量策略支持基于可靠信息做出更优决策，并降低与低质量数据相关的风险。

要制定成功的数据质量策略，您需要理解高质量信息如何支持决策流程并推动组织整体增长，以及哪些因素可能影响或降低数据质量。

在本文中：

 

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

数据质量策略的关键组成部分

虽然各组织的数据质量策略差异很大，但大多数策略包含以下关键要素：

 

  1. 数据治理： 建立定义组织数据管理的政策与流程，确保关键信息得到一致处理。这包括定义与数据集管理相关的角色和职责，并设定元数据管理的指导原则。
  2. 数据分析： 定期分析数据集内容以识别不一致或错误。自动分析工具能快速检测异常或模式，揭示潜在的数据集完整性问题。
  3. 数据清洗： 实施纠正措施以处理已识别问题，提升数据集准确度。自动化清洗工具可修正常见错误（如重复值或缺失值），无需人工干预。
  4. 数据验证： 确保新数据库条目符合预定义规则或标准，以维持数据集一致性。验证检查可在数据生命周期的不同阶段实施，包括数据摄取、转换和存储过程。
  5. 数据监控： 持续监控组织的数据质量水平，在潜在问题演变成严重问题前主动识别。实施全面的数据可观测性解决方案，可透传与数据集健康度相关的关键绩效指标 (KPI)，使您能够实时处理问题。

 

Mixture of Experts | 8 月 28 日，第 70 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看最新播客节目

数据质量策略的优点

实施稳健的数据质量策略能带来诸多益处，直接影响企业盈利与整体成功。部分优势包括：

 

  • 提升决策质量： 高质量数据使利益相关者能基于准确洞察做出更明智的决策，从而制定更有效的策略并提升运营效率。
  • 提升的客户体验： 准确的客户信息使组织能够提供根据个人需求量身定制的个性化服务，从而实现更高的满意度并增强品牌忠诚度。
  • 收入增长： 可靠数据通过揭示数据集内隐藏的模式或趋势，帮助企业识别新的增长机会。此外，高质量数据减少了因信息不准确导致的昂贵错误。
  • 缩短上市时间： 执行良好的数据质量策略通过消除冗余并确保从开发到交付的整个产品生命周期中的准确性，来简化流程。
  • 风险缓解与合规管理： 借助可信数据集，确保组织遵守行业法规变得更为容易。管理隐私泄露或违规风险的有效方法始于维持高标准的数据完整性。

        创建数据质量策略

        创建成功的数据质量策略需要几个步骤，以确保组织数据的准确性、一致性和可靠性。

        获取领导层与利益相关者支持

        在开启数据质量之旅前，获取组织领导层和利益相关者的支持至关重要。这首先需要为您的数据质量策略构建强有力的商业论证。为此，您需要从改进决策、提高运营效率和降低风险等方面展示数据质量的价值。您可能还需要强调通过改进数据管理可实现的潜在成本节约，以及成为更数据驱动型组织所能获得的竞争优势。

        当您为数据质量策略构建了具有说服力的商业论证后，接下来需要识别将在其实施过程中发挥作用的关键利益相关者。这可能包括业务负责人、数据所有者、数据管理员和 IT 团队。在此流程早期就让这些利益相关者参与进来至关重要，以确保他们理解数据质量的重要性并致力于支持您的工作。

        建立数据质量 SLA（服务等级协议）

        建立数据质量 SLA 的首要步骤之一是定义用于衡量数据质量的指标。这些指标应与组织的目标保持一致，并旨在跟踪数据质量策略随时间的推进进度。一些常见的数据质量指标包括准确性、完整性、一致性、及时性和唯一性。

        定义数据质量指标后，接下来需要为每个指标设定目标。这些目标应现实且可实现，并应基于组织当前的数据质量水平以及行业基准和最佳实践。让关键利益相关者参与此过程非常重要，以确保他们致力于实现您设定的目标。

        为确保数据质量策略取得成功，定期监控和报告数据质量指标至关重要。这有助于识别策略可能存在不足的任何领域，并通过展示所取得的进展来维持利益相关者的参与度。建议建立定期报告计划，并使用数据可视化工具以清晰且引人入胜的方式呈现您的发现。

        启动数据治理项目

        数据治理项目是任何数据质量策略的重要组成部分。该项目应旨在确保数据在整个组织内以一致、准确的方式得到管理和维护。为此，您需要定义数据管理员的角色和职责，他们将负责监督组织数据的质量。这可能包括数据分析、数据清洗和元数据管理等任务。

        随后，必须为他们提供必要的培训和支持，以有效执行其任务。这可能包括为他们提供数据质量工具和资源的访问权限，以及提供定期培训课程，帮助他们了解数据管理领域的最新最佳实践。

        自动化沿袭和数据治理

        数据沿袭工具可在自动化数据质量策略中发挥关键作用。这些工具帮助您追踪数据在组织内的流转，使您能够识别任何潜在问题并确保数据的准确性和一致性。通过自动化数据沿袭，可以节省时间和资源，并降低人为错误的风险。

        数据治理工具是自动化数据质量策略的另一重要组成部分。这些工具可帮助您管理组织的数据政策和流程，确保数据以一致且合规的方式被使用和维护。一些常见的数据治理工具包括数据目录解决方案、数据质量监控工具和数据访问控制系统。

        为您的数据质量策略制定沟通计划

        数据质量策略的一个关键部分，是向组织传达数据质量的价值。这有助于确保您的数据质量工作被视为优先任务，同时也有助于维持利益相关者的参与度和支持。为此，您需要制定一个清晰简洁的信息，阐明数据质量的益处，并展示更好的数据质量如何帮助组织实现其目标。

        定期与组织分享数据质量策略的最新进展也很重要。这有助于维持数据质量工作的动力和热情，同时也能展示正在取得的进展。实现这一目标的一些方法包括：共享数据质量仪表板和报告、突出成功故事和案例研究，以及庆祝关键里程碑和成就。

        最后，在组织内部培养数据质量文化至关重要。这意味着鼓励从领导层到每位团队成员的每个人，都对自己所使用数据的质量负责。通过推广数据质量文化，您可以帮助确保数据质量策略长期成功且可持续。

        了解更多关于 数据可靠性的信息

        作者

        Eitan Chazbani

        资源

        利用 AI 就绪数据提高 AI 采用率

        了解为什么 AI 驱动的数据智能和数据集成对于推动结构化和非结构化数据的准备工作和加速实现 AI 成果至关重要。
        2024 年 Gartner 数据集成工具魔力象限报告

        IBM 在 2024 年 Gartner 数据集成工具魔力象限报告中连续第 19 年被评为领导者。
        《数据差异化因素》

        深入了解数据领导者指南，了解如何构建数据驱动型组织和推动业务优势。
        面向 AI 的混合、开放湖仓一体

        简化数据访问并实现数据治理自动化。了解将湖仓一体战略集成到数据架构中的强大功能，包括优化工作负载的成本、扩展 AI 和分析，以及随时随地使用所有数据。
        数据领导者的数据治理和隐私保护

        阅读有关数据治理和隐私构建块的 IBM 指南。
        大规模管理 AI 和分析数据

        了解开放湖仓一体方法如何提供可信数据以及加快分析和 AI 项目执行。
        Gartner 预测 2024 年：AI 将如何影响分析用户

        获得关于不断演变的 ABI 解决方案格局的独特洞察分析，重点介绍适用于数据和分析领导者的主要发现、假设和建议。
        应对现代企业中的治理、风险管理和合规性问题

        深入了解现代企业运营中治理、风险和合规 (GRC) 的重要协同作用。
        相关解决方案
        数据质量解决方案

        IBM 提供的数据质量解决方案可优化准确性、完整性和一致性等关键维度。

                 深入了解数据质量解决方案
        IBM Databand

        IBM Databand 提供实时数据质量监控，以检测不良数据质量问题，并确保提供更高质量的数据。

                 深入了解 Databand
        数据和分析咨询服务

        通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

                 了解分析服务
        采取后续步骤

        IBM 提供的数据质量解决方案可优化准确性、完整性和一致性等关键维度。

                 深入了解数据质量解决方案 深入了解分析服务