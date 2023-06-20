标签
数据完整性是指存储在数据库、数据仓库或其他各类信息存储系统中的数据，其整体的准确性、一致性与可靠性。它是数据管理的关键环节，能够确保组织所使用的信息准确无误、及时更新，且符合预设的使用用途。

数据完整性对于组织做出明智决策、提高运营效率和保持法规一致性至关重要。

组织若要实现数据完整性，就必须部署各类控制措施、流程与技术，助力在数据全生命周期内维持数据质量。这些措施包括数据验证、数据清洗、数据集成以及数据安全等。此外，组织还需培育一种重视数据准确性与一致性的文化，推动各层级人员共同致力于维护数据完整性。

尽管采取了这些措施，但受人为失误、技术故障及外部威胁等多种因素影响，数据完整性问题仍有可能出现。在本文中，我们将探讨几类常见的数据完整性问题案例、其对企业造成的影响，以及对应的预防与解决最佳实践。

数据完整性问题的常见示例

缺乏数据整合

数据整合是指将来自不同数据源、系统及格式的数据进行整合，从而形成统一、一致的信息视图的过程。

然而，由于 IT 基础设施复杂、数据源种类繁多且缺乏标准化规范，许多组织在数据整合工作中面临重重困难。这种整合能力的缺失会催生数据孤岛，引发数据不一致与数据重复问题，最终损害数据完整性。

多种分析工具

组织通常使用多种分析工具来处理和分析数据。尽管这类工具能够提供极具价值的洞察，但如果未能对其进行妥善的集成与配置，也会引发数据完整性问题。

例如，不同工具对数据的解析与处理方式可能存在差异，进而导致生成的报告与洞察出现不一致的情况。

审计不力

数据审计是定期审查和验证组织数据的过程，确保其准确性、完整性和一致性。

然而，若数据审计工作不到位或审计频次不足，各类错误与数据不一致问题便可能被忽视且得不到解决，进而引发数据完整性问题。缺少完善的数据审计流程，组织就无法掌握自身数据的质量状况，甚至可能基于不可靠的错误信息，做出失真且缺乏可信度的决策。

依赖旧版系统

许多组织继续依赖旧版系统来存储和管理数据。这些老旧系统可能不具备保障数据完整性所需的各项功能、性能及安全措施。

此外，将旧版系统与现代应用程序和数据源集成往往会面临诸多挑战，进而引发数据不一致与数据失真问题。

数据录入不当

数据录入是维护数据完整性的关键环节，因为人工录入环节的失误会导致数据失真与不一致。

组织必须确保员工接受过数据录入流程的正规培训与指导，以此降低数据完整性问题的发生风险。此外，部署数据验证技术与自动化数据录入工具，也有助于减少人为失误的可能性。。

网络攻击

网络攻击是威胁数据完整性的重大隐患，网络罪犯可通过攻击篡改、删除或窃取敏感信息。组织必须落实完善的安全防护措施，防范数据遭到未授权访问，保障数据的准确性与可靠性。

数据完整性问题的影响

报告和分析不准确

数据完整性问题会导致组织生成的报告、分析结果及洞察结论出现失真情况。这类数据偏差可能引发严重后果，包括决策失误、运营效率低下以及竞争优势丧失。

例如，失真的销售预测会造成产品库存积压或库存不足，进而导致成本增加、销售机会流失。

失去对数据的信任

当数据完整性问题持续存在时，员工与利益相关者可能会对组织的数据，以及组织提供准确可靠信息的能力丧失信任。

这种信任的缺失会阻碍决策流程的推进，相关人员可能会不愿采信基于数据的洞察结论，转而依赖直觉或主观推测开展工作。

监管合规问题

数据完整性是金融、医疗保健和制药等众多行业监管合规的关键组成部分。各组织必须保持准确可靠的数据，以符合监管机构制定的标准。若无法保障数据完整性，组织可能会违反相关合规要求，进而面临罚款、处罚及声誉受损等后果。

经济损失

数据完整性问题会对组织产生直接和间接的财务影响。例如，失真的财务数据会导致报告存在纰漏、税务申报出错以及资源配置不当。

此外，整改数据完整性问题所需的各项成本，如投入资金部署新系统、聘请咨询顾问或开展全面的数据审计，往往数额不菲。

预防和解决数据完整性问题的 4 种方法

1. 数据验证技术

部署数据验证技术有助于组织保障数据的准确性与一致性。

数据验证是指在数据存入数据库或用于分析工作之前，对其进行错误与不一致性核查的流程。

常见的数据验证技术包括值域校验、格式校验以及参照完整性校验。通过部署这些技术，组织能够有效降低因人为失误或技术故障引发的数据完整性问题风险。

2. 定期数据备份

定期进行数据备份是维护数据完整性的关键举措，这一措施可帮助组织防范因意外删除、系统故障或网络攻击造成的数据损失。组织应当制定全面的备份策略，包括异地存储与多份备份副本，以确保在发生灾难时，数据的可用性与可靠性不受影响。

3. 定期数据审计

定期开展数据审计，能够帮助组织在数据完整性问题恶化前及时发现并整改。

数据审计工作包含两方面核心内容：一是核查与验证数据的准确性、一致性及完整性；二是评估组织数据管理流程与管控措施的有效性。通过开展数据审计，组织可维持高水平的数据质量，确保其基于数据的洞察结论与决策具备可靠性。

4. 落实安全措施

部署完善的安全防护措施，是抵御网络攻击等外部威胁、保障数据完整性的关键环节。组织应当投入资源部署加密技术、防火墙、入侵检测系统等先进安全技术，防范数据遭到未授权的访问与篡改。

此外，组织还需制定全面的安全策略，并定期为员工开展数据安全最佳实践培训。

深入了解 IBM® Databand 持续数据可观测性平台，该平台可助力企业更早发现数据异常事件、更快解决问题，并为业务运营提供可信度更高的数据支持。如您希望进一步深度体验，欢迎立即预约演示

