缺乏数据整合

数据整合是指将来自不同数据源、系统及格式的数据进行整合，从而形成统一、一致的信息视图的过程。

然而，由于 IT 基础设施复杂、数据源种类繁多且缺乏标准化规范，许多组织在数据整合工作中面临重重困难。这种整合能力的缺失会催生数据孤岛，引发数据不一致与数据重复问题，最终损害数据完整性。

多种分析工具

组织通常使用多种分析工具来处理和分析数据。尽管这类工具能够提供极具价值的洞察，但如果未能对其进行妥善的集成与配置，也会引发数据完整性问题。

例如，不同工具对数据的解析与处理方式可能存在差异，进而导致生成的报告与洞察出现不一致的情况。

审计不力

数据审计是定期审查和验证组织数据的过程，确保其准确性、完整性和一致性。

然而，若数据审计工作不到位或审计频次不足，各类错误与数据不一致问题便可能被忽视且得不到解决，进而引发数据完整性问题。缺少完善的数据审计流程，组织就无法掌握自身数据的质量状况，甚至可能基于不可靠的错误信息，做出失真且缺乏可信度的决策。

依赖旧版系统

许多组织继续依赖旧版系统来存储和管理数据。这些老旧系统可能不具备保障数据完整性所需的各项功能、性能及安全措施。

此外，将旧版系统与现代应用程序和数据源集成往往会面临诸多挑战，进而引发数据不一致与数据失真问题。

数据录入不当

数据录入是维护数据完整性的关键环节，因为人工录入环节的失误会导致数据失真与不一致。

组织必须确保员工接受过数据录入流程的正规培训与指导，以此降低数据完整性问题的发生风险。此外，部署数据验证技术与自动化数据录入工具，也有助于减少人为失误的可能性。。

网络攻击

网络攻击是威胁数据完整性的重大隐患，网络罪犯可通过攻击篡改、删除或窃取敏感信息。组织必须落实完善的安全防护措施，防范数据遭到未授权访问，保障数据的准确性与可靠性。