数据、AI 与自动化如何变革企业

收集、组织、管理和存储数据是一项复杂挑战。适合目标的 数据架构 是有效数据驱动组织的基石。在业务需求的驱动下，它确立了数据从收集到处理再到消费的整个生态系统中如何流动。基于云的现代数据架构支持高可用性、可扩展性和可移植性；智能工作流、分析和实时集成；以及通过标准 API 连接旧版应用程序。数据架构的选择会对组织的收入和效率产生巨大影响，而决策错误的代价可能非常高昂。

合适的数据架构能让组织在成本与简易性之间取得平衡，降低数据存储开支，同时让数据科学家和业务部门用户能轻松获取可信数据。它有助于消除数据孤岛，整合企业系统与应用程序的复杂组合，从而充分利用现有及计划中的投资。为提高 AI 与自动化投资回报率，组织应考虑通过 AI 治理来管理组织 AI 使用的自动化流程、方法论及工具。

