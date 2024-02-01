虽然每个组织都应制定自己的网络安全转型路线图，但组织可以采取三种方法来确保“人员”是第一道防线。

1. 危机模拟

网络安全漏洞发生后，每一秒都至关重要。安全团队、业务经理和高管应明确知道自己该扮演什么角色来帮助控制损失。为了做好准备，许多组织正在通过网络靶场模拟来测试自己的事件响应 (IR) 计划和团队。相比没有事件响应团队或没有事件响应计划测试的组织，设立了事件响应团队的组织可以将数据泄露成本降低 150 万美元。

组织可以收获：

加强组织内部协作，增进对自身攻击面的了解，以便更有效地识别漏洞并提高弹性

能够体验具有现实数据泄露强度和压力的模拟网络安全事件

在应对企业级网络安全事件并从中恢复、管理漏洞和增强安全文化方面充满信心

2. 网络安全意识和培训

许多公司都难以了解自身面临的网络风险。IBM 拥有深厚的网络安全专业知识，这得益于从 1500 家企业中汲取的经验教训，通过在这些企业开展培训课程，并结合基于 NIST 和 ISO 标准的行业最佳实践，帮助企业改善其网络安全文化。

组织可以收获：

减少事件数量，从而降低总体成本

实时网络钓鱼测试的可见性与针对性培训相结合

安全意识提高，行为方式改变

3. 网络安全人才转型

随着网络威胁的日益复杂化和不断增加，组织难以培养和维护必要的网络安全人才，在检测、预防和应对高级攻击时困难重重。IBM 网络人才转型服务根据组织的网络安全目标量身定制。将 AI 应用于独特的安全人才管理流程中，有助于打造具有弹性应变能力的网络安全团队。

组织可以收获：

满足当前和未来需求所需的网络安全人才和关键技能

能够有效快速地提升技能并学习新技能

将 AI 和技能战略相结合，组织可以更快地发展和留住人才，同时降低关键网络技能的短缺风险，避免阻碍业务绩效的提升

请参加美国东部时间 2024 年 2 月 13 日星期二上午 10 点至 11 点举行的 IBM Consulting 团队会议，聆听网络安全人才专家的意见，了解如何应用新方法来实现业务转型，以应对当今的网络攻击。