如今，软件和产品开发团队的任务是实现高质量、满足安全规范和监管标准、具有价格竞争力且快速交付的产品。
解决方案是采用务实的方法来管理基本环节——从需求和建模到开发、产品测试和发布。为了最大程度提高有效性，需要为所有利益相关者提供覆盖整个产品生命周期的端到端视图。
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是管理产品和软件开发的领先解决方案。
对产品和软件开发生命周期采用端到端解决方案，更轻松地协调多个工作流，并推动包括供应商在内的所有利益相关者的协作和沟通。
保持分散的团队相互联系、增强实时协作和分配、自动化重复任务以及提高整个开发生命周期的可追溯性，有助于提高开发团队的生产效率。
利用端到端方法提供的可见性，可实现从需求到测试的透明度和可追溯性。持续测试、改善变更管理、减少返工，可降低风险，提高质量。
采用更敏捷的方法管理产品和软件开发，提高软件工程团队的生产效率，减少后期成本高昂的后期返工，提高整体产品质量。
利用单一来源的工程数据和流程，配合可追溯性，为验证合规性和记录开发状态奠定坚实基础。
功能多样，例如生成报告了解问题的根源、传达项目的状态并定义潜在的流程改进领域，有助于降低成本、提高质量并确保按时交付。
IBM Engineering Lifecycle Management 是面向复杂产品和软件开发的领先平台。ELM 扩展了标准 ALM 工具的功能，提供集成式端到端解决方案，为所有工程数据提供完全透明度和可追溯性。
IBM Engineering Lifecycle Optimization 产品对标准 ALM 功能加以扩展，可分析工程数据、操作系统、管理流程、建立最佳实践、生成自定义报告、管理第三方集成适配器。
随着产品复杂性的增加，行业也越来越需要更好的基于模型的系统设计。MBSE 方法使多个团队能够协作分析需求、优化设计决策并执行彻底的功能验证。团队还可执行设计评审、实现自动化交付。
需求管理是产品生命周期管理的基本实践和框架：控制项目范围，节省时间和金钱；通过增强可追溯性和改进协作来更好地洞察产品开发过程。
有效的实时协作对于分散式多学科团队的成功至关重要。恰当的工作流程管理能提供开放式协作系统架构、简化的敏捷开发模型和治理自动化。
质量管理可创造效益机会，但产品质量的提高需要协作性 web 工具来制定全面的测试规划。集成式测试解决方案为系统分析和现实世界的即时反馈提供了极高的清晰度，实现最高效率并降低成本。