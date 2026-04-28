API Management 解决方案

云原生应用程序通过容器化、微服务、自动化和 DevOps 实践，实现更快的上市时间、更高的可扩展性、更简单的管理和更低的成本。IBM Consulting 的应用程序开发服务以共创和共执行为中心，并辅以参考架构、工具和加速器、虚拟交付模式以及支持多云环境的行业解决方案。