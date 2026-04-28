API Management 解决方案

在混合和多云环境中实现统一控制，更快地构建、保护和管理 API

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IBM 被评为 Gartner API Management 魔力象限领导者
连续 10 年获得认可
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以速度和控制实现 API Management 现代化

API  推动数字化转型和 AI，但手动工作流、API 蔓延和碎片化工具会拖慢团队速度。IBM 借助 人工智能驱动的自动化 统一完整的 API 生命周期，简化 API Management， 同时提供 企业级治理 ，将  API  暴露给 AI 智能体——让开发人员能够在不损害控制的前提下更快交付。

赋能可扩展的 API 交付

平衡 API 治理与速度

安全和合规性瓶颈会拖慢 API 交付。开发人员需要策略即代码和自动化的防护机制，以保持团队的高效和合规。
一致的 API 开发人员体验

不同的运行环境可能导致 API 设计不一致。 借助统一的标准和自动化 门户， 团队 可以更快地构建 和上线。
大规模 API 生命周期管理

随着组织的发展，API 的增长速度会加快。 通过集成的可见性和自动化，大规模管理从设计到退出的整个 API 生命周期。
API 可观测性与可靠性

借助统一的监控工具，实时了解 API 性能和使用情况，减少停机时间和错误。

相关产品

我们的产品帮助企业安全地设计、部署和扩展 API，以加速创新、改善连接性并推动数字化转型。

激活您的智能体企业
通过企业级整合将 AI 试点项目转化为生产环境，在一个统一的 iPaaS 平台中实现
释放智能体式 AI 的潜力
无缝开发、管理、保护并共享各类 API，无论其部署于何处。
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集成解锁，可能性释放
借助人工智能驱动的集成软件解决方案，提高应用程序速度和质量

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云应用程序开发咨询服务

云原生应用程序通过容器化、微服务、自动化和 DevOps 实践，实现更快的上市时间、更高的可扩展性、更简单的管理和更低的成本。IBM Consulting 的应用程序开发服务以共创和共执行为中心，并辅以参考架构、工具和加速器、虚拟交付模式以及支持多云环境的行业解决方案。

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