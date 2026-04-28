API Management 解决方案

在混合和多云环境中实现统一控制，更快地构建、保护和管理 API
API 推动数字化转型和 AI，但手动工作流、API 蔓延和碎片化工具会拖慢团队速度。IBM 借助 人工智能驱动的自动化 统一完整的 API 生命周期，简化 API Management， 同时提供 企业级治理 ，将 API 暴露给 AI 智能体——让开发人员能够在不损害控制的前提下更快交付。
安全和合规性瓶颈会拖慢 API 交付。开发人员需要策略即代码和自动化的防护机制，以保持团队的高效和合规。
不同的运行环境可能导致 API 设计不一致。 借助统一的标准和自动化 门户， 团队 可以更快地构建 和上线。
随着组织的发展，API 的增长速度会加快。 通过集成的可见性和自动化，大规模管理从设计到退出的整个 API 生命周期。
借助统一的监控工具，实时了解 API 性能和使用情况，减少停机时间和错误。
我们的产品帮助企业安全地设计、部署和扩展 API，以加速创新、改善连接性并推动数字化转型。
云原生应用程序通过容器化、微服务、自动化和 DevOps 实践，实现更快的上市时间、更高的可扩展性、更简单的管理和更低的成本。IBM Consulting 的应用程序开发服务以共创和共执行为中心，并辅以参考架构、工具和加速器、虚拟交付模式以及支持多云环境的行业解决方案。