为智能体式企业构建互联的弹性基础
智能体式企业始于为 AI 构建的技术堆栈。要让智能体在运营中发挥作用，您需要一个安全、互联的基础，能够集成混合云、应用、数据和网络。我们帮助 IT 团队大规模编排智能自动化，从而使 AI 能够预测问题、优化性能并实时采取行动。最终实现：更强的弹性、更快的创新以及推动可衡量业务增长的 IT 能力。
利用混合数据与集成技术，在分散的 IT 堆栈上运行智能体和模型，加速 AI 采用。
在用户或审计人员发现风险之前，自动化流程能够持续识别风险、确定风险优先级并化解风险。
自动化技术将检测与修复连接起来，以维持弹性和性能。
简化和扩展资产与设施运营，同时统一分散的资产、工单和库存数据。
加速现代化进程，减少供应商依赖并增强弹性 — 在复杂的混合资产环境中保持运行时间。
AI 驱动的大型机弹性可观测性，可以保持运行时间和服务可靠性。
数分钟内集成业务应用 — 消除手动工作，保持竞争力并跟上客户需求与业务增长的步伐。
IBM webMethods Hybrid Integration 为智能体、大型语言模型 (LLM)、应用、API、B2B 和数据提供统一的 iPaaS，跨地域、环境和团队扩展敏捷性。
IBM® Concert 是一个由生成式 AI 驱动的技术自动化平台，可简化应用管理并生成可操作的 AI 洞察。
IBM® Instana 利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决应用堆栈中的问题。
IBM® Turbonomic 自动执行资源管理，确保多云环境的性能，同时削减 IT 成本。
IBM® JSphere Suite for Java 提供灵活的解决方案，可快速实现企业 Java 应用现代化并延长其生命周期。
IBM® Maximo Application Suite 是统一化资产和设施生命周期管理解决方案，可以简化关键设备和基础设施的维护、检查和可靠性保障工作。
* Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究咨询机构的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本研究不作任何明示或暗示的担保，包括对适销性或特定用途适用性的任何担保。