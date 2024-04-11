2024年7月 CEO 生成式 AI 行动指南：业务流程自动化 员工需要了解 AI 助手如何帮助自己管控和协同各种流程，以便更有效地响应不断变化的业务需求，从而使运营团队成为业务增长的引擎。

2024年7月 CEO 生成式 AI 行动指南：采购 持续攀升的期望、不断缩减的预算和日益复杂的流程给采购团队带来了前所未有的压力。不过，生成式 AI 可以为缓解这些压力提供及时的帮助。

2024年7月 CEO 生成式 AI 行动指南：IT 自动化 技术债务会侵蚀盈利能力、消耗资源、抑制增长并扼杀创造力。技术债务这一重担也阻碍组织利用生成式 AI 加速转型。CEO当如何应对？

2024年7月 客户服务与生成式 AI 的优势：利用对话式 AI 建立竞争优势 无论组织位于 AI 旅程的哪个阶段，引入生成式 AI 都可以助力组织提升绩效。本文探讨了不同 AI 经验水平的组织如何把握生成式 AI 机遇。

2024年7月 利用生成式 AI 增强竞争优势：整合产品开发、供应链和可持续性 消费品行业高管强烈认同生成式 AI 对其组织的未来至关重要。超过四分之三的受访高管认为应迅速采用生成式 AI 以保持竞争力。

2024年6月 CEO 生成式 AI 行动指南：数字产品工程 生成式 AI 使人们专注于设计、用户体验和用户界面等能够提高客户忠诚度和满意度的创造性任务。

2024年5月 内容供应链变革：生成式 AI 如何增强创造力和生产力 由 Adobe、AWS 和 IBM IBV 联合出品的调研报告，详细探讨了生成式 AI 在内容生产和管理中的革命性影响。

2024年5月 CEO 生成式 AI 行动指南：财务 生成式 AI 技术能够帮助财务团队更好地理解哪些投资决策能够加速组织的发展，并在适当的时机提供有价值的洞察。

2024年4月 IBV 专著：生成式 AI IBM 通过大量的全球调研和在众多行业的亲身实践，把我们对于生成式 AI 发展的洞察和思考总结成了这本书，来一起挖掘 AI 的无限可能，共创更美好的未来。

2024年4月 人力资源引领生成式 AI 变革：敢于实验，赋能个人 生成式 AI 正在改变人力资源职能的运作方式。IBM IBV 与 Oracle 联合出品，探索如何开发以人为中心的模式，为企业的未来做好最佳定位。

2024年2月 CEO 生成式 AI 行动指南：利用生成式 AI 推动变革 作为企业的关键决策者，CEO 往往要面对和处理最棘手的问题 ⸺ 而这些问题的解决方式通常决定了一个组织的未来。

2023年8月 企业生成式 AI：市场现状 企业高管深知生成式 AI 势在必行，如何将意识转变为创造价值的能力？企业领导者需要根据冷静、客观的事实，以及战略相关性来制定合适的 AI 方法。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：可持续发展 生成式 AI 可以助力推动可持续发展计划，从而开启负责任增长的新时代。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：开放创新和生态系统 利用生成式 AI 建立竞争优势，需要与生态系统合作伙伴共建能力，并消除内部和外部障碍。开放性是这一过程的核心。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：市场营销 生成式 AI 为营销提供了大放异彩的机会。企业一直拥有打造高度个性化体验所需的数据，而营销团队直到现在仍然缺乏整合和利用这些数据的能力。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：技术支出 当重新思考如何变革业务模式、工作角色和工作流，以便充分发挥生成式 AI 的潜力时，CEO 们还必须仔细考虑更广泛的 IT 成本影响。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：网络安全 生成式 AI 催生了一系列新兴网络威胁。生成式 AI 可以加强企业的防御能力。在短期内，生成式 AI 将让曾经一度繁重的安全流程变得更加高效。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：供应链 CEO 正在迅速投资发展生成式 AI，以实现供应链的自动化和简化。 事实上，89% 的受访高管表示，自动化领域的关键投资将包括生成式 AI。

2023年11月 CEO 生成式 AI 行动指南：负责任 AI 与伦理 领导者必须培育一种注重 AI 伦理的文化，优先保障人类能动性和福祉以及环境可持续性的方式，降低为所有利益相关者带来的风险和不利影响。

2023年10月 CEO 生成式 AI 行动指南：平台，数据和治理 生成式 AI 正在颠覆“颠覆者”，而基于平台的企业具有优势。平台型企业不仅销售产品，更是市场的中介或载体。

2023年10月 CEO 生成式 AI 行动指南：客户和员工体验 如今，每一件产品都是数字产品，每一家公司都在销售数字体验。各行各业的企业都在竞相打造重新定义消费者期望的数字体验，而且这一竞争非常激烈。

2023年10月 CEO 生成式 AI 行动指南：应用现代化 64% 的受访高管表示需要通过应用现代化来推行生成式 AI。而与此同时，生成式 AI 具有推动应用现代化转型的潜力。

2023年8月 CEO 生成式 AI 行动指南：技能与人才 生成式 AI 不会取代人类，但使用生成式 AI 的人将会取代不使用生成式 AI 的人。生成式 AI 正在重新定义从初级员工到高管的每一项工作和每一项任务。

2023年8月 CEO 生成式 AI 行动指南：客户服务 借助生成式 AI，组织可以充分结合自动化与人性化的优势。CEO 在探索 AI 工具、人工客服与客户之间的相互关系时，需关注三项要点并采取三项行动。

2023年8月 数据故事：生成式 AI 市场现状 当今的 CEO 意识到需要迅速采取行动。近三分之二的受访高管表示感受到来自投资者的压力，要求他们加速采用生成式 AI。