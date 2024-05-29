作为企业的关键决策者, CEO 往往要面对和处理最棘手的问题, 而这些问题的解决方式通常决定了一个组织的未来。
随着生成式 AI 的到来, 下一代的企业模式呼之欲出。我们预测, 未来十年的领先企业将是那些 AI 无所不在的企业, 他们在企业中将贯彻 “AI+ (AI plus)” 的理念, 利用 AI 重塑运营方式, 重塑与员工、客户和供应商的合作方式, 以此获得生产力的飞跃式提升。
IBM 商业价值研究院的调研数据显示: 从 2022 年到 2024 年, 生成式 AI 的采用率将增长近两倍。 在未来两到三年内, 对生成式 AI 的投资预计将增长四倍。 对这项新兴技术进行正确的投资可能为企业带来巨大的投资回报和战略优势, 但错误的决策却可能会为数据隐私问题、 法律责任和一系列道德伦理问题打开大门。与其它颠覆性技术一样, 采用生成式 AI 需要权衡取舍, 平衡生成式 AI 可以创造的价值与其带来的潜在风险。
本书辑合了 IBM 商业价值研究院在生成式 AI 领域的最新研究成果, 擘画出了一个令人振奋的未来, 同时, 书中也预见了未来将面临的诸多新挑战, 旨在帮助企业的领导者们更加全面地思考适合自身的生成式 AI 应用方法, 能够主动出击, 运用生成式 AI 在整个组织中推动变革, 加速 成为生成式 AI 无所不在的新一代企业。 在这关键的变革时期, 让我们一起来设想未来企业的形态, 并激励团队将这一愿景转化为现实。
这本书的封面设计借助了生成式 AI 技术的支持, 每个读者对这幅画面都会有自己的解读和理解。这正如生成式 AI 技术的发展, 它意味着未来无限的机遇和可能。
祝您阅读愉快。
本书旨在为消费品企业和零售商提供一些前沿思想、丰富经验、正确方法，将企业的发展潜力提升至全新水平，实现零售行业新愿景。
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混合多云平台是所有数字化能力中最基础的、支撑性的能力。IBM 商业价值研究院发布了一系列混合多云平台的研究报告，其中不仅包括混合多云的理念和方法，还深入剖析了代表行业应用混合多云的成功实践。
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