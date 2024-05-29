2023年9月 从店铺到元宇宙零售：在周期中布局下一个繁荣 本书旨在为消费品企业和零售商提供一些前沿思想、丰富经验、正确方法，将企业的发展潜力提升至全新水平，实现零售行业新愿景。

2022年11月 无边界企业 本书由 IBM 商业价值研究院出品，探索无边界的企业如何成就中国企业的高质量发展，一起探讨新一代组织的六大基本构成要素，思考企业转型必须具备哪些相应的能力和基础架构。

2022年8月 可持续红利 本书凝聚了IBV围绕可持续发展主题开展的８ 项最新重要调研成果，不仅深入揭示了全球范围内面临的众多可持续发展挑战，而且还概述了组织应当如何把握未来的一系列新机遇。

2021年11月 比快更快：前沿技术加速企业成长 本书由 IBM 商业价值研究院出品，集结IBV研究精华，涵盖最高管理层观点、行业洞察、地区议题，并涉及人工智能、云计算、数字化重塑、认知型企业、技术与安全、客户体验、财务和风险、运营和供应链等诸多技术与业务热门话题。

2021年8月 危机与技术拯救 本书由 IBM 商业价值研究院出品，汇集了新冠疫情相关的十几份研究报告，为企业的转型提供了详细的行动指南，助力企业决胜后疫情时代。

2020年12月 云战略 混合多云平台是所有数字化能力中最基础的、支撑性的能力。IBM 商业价值研究院发布了一系列混合多云平台的研究报告，其中不仅包括混合多云的理念和方法，还深入剖析了代表行业应用混合多云的成功实践。

2020年11月 数据信任 本书收录的 IBV 研究报告，揭示了企业如何利用呈指数级发展的技术发掘价值、如何推动业务创新、如何提升客户的参与度和信任度，以及如何优化业务生态系统。