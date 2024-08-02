2023年5月 化数据为价值：卓越首席数据官事半功倍创造价值 — 中国洞察 化数据为价值，并非只有“华山一条路”。但勇于开拓的 CDO 们留下了宝贵经验供我们借鉴。这是来自IBM思想领导力智库 — IBM商业价值研究院的一份特别报告。

2021年12月 CIO革命：打破边界，创造价值 — 中国洞察 本次 2021 年 IBM CIO 调研探讨了 CIO 如何以惊人的速度推动组织转型和实现业务价值，即便是在充满不确定性的时期。对许多个人、组织和群体来说，技术不仅仅是解决方案，更是维持生存的生命线。

2021年12月 CTO启示：重新定义职责，加快探索步伐 — 中国洞察 CTO 已成为企业中最具战略意义的职位之一。在全新的 “后数字化”方法的推动下，CTO 不约而同地开始领导新兴的无边界企业模式，帮助组织积极抓住机会。

2020年4月 从数据科学，到数据外交：全球最高管理层调研之 CIO 洞察 参与本次调研的 2,924位首席信息官 (CIO) 告诉我们这样一个事实：领先企业的 CIO 能够让数据变得更具操作性，能够更迅速更大规模地利用数据，他们还能更有效地构建强大的数据生产线，将原始数据转变为实用的洞察。

2018年10月 首席信息官：冲出信息圈 在数字时代，CIO 必须始终走在变革与重塑的最前沿，他们不能仅仅关注 IT 组织，而是要放眼整个企业。