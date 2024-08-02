化数据为价值，并非只有“华山一条路”。但勇于开拓的 CDO 们留下了宝贵经验供我们借鉴。这是来自IBM思想领导力智库 — IBM商业价值研究院的一份特别报告。
本次 2021 年 IBM CIO 调研探讨了 CIO 如何以惊人的速度推动组织转型和实现业务价值，即便是在充满不确定性的时期。对许多个人、组织和群体来说，技术不仅仅是解决方案，更是维持生存的生命线。
CTO 已成为企业中最具战略意义的职位之一。在全新的 “后数字化”方法的推动下，CTO 不约而同地开始领导新兴的无边界企业模式，帮助组织积极抓住机会。
参与本次调研的 2,924位首席信息官 (CIO) 告诉我们这样一个事实：领先企业的 CIO 能够让数据变得更具操作性，能够更迅速更大规模地利用数据，他们还能更有效地构建强大的数据生产线，将原始数据转变为实用的洞察。
在数字时代，CIO 必须始终走在变革与重塑的最前沿，他们不能仅仅关注 IT 组织，而是要放眼整个企业。
首席数据官正在迅速成为全球企业最高管理层中的重要成员。反映了它在企业中的影响力，也是转型的必然要求。
在选择供应商时，高管往往更注重成本，而忽视高成本的风险因素。借助 AI 可以更好地整合网络和供应链运营，从而增强运营韧性。
当重新思考如何变革业务模式、工作角色和工作流，以便充分发挥生成式 AI 的潜力时，CEO 们还必须仔细考虑更广泛的 IT 成本影响。
生成式 AI 催生了一系列新兴网络威胁。生成式 AI 可以加强企业的防御能力。在短期内，生成式 AI 将让曾经一度繁重的安全流程变得更加高效。
安全、可信的数据有助于促进创新并建立竞争优势。最近的研究表明，高绩效型首席数据官在评估数据有效性时会将信任和安全性列为优先标准。
作为网络安全领域中的一项宝贵资源，时间的重要性已远超以往。在当前预算紧张、人才难寻的时代，我们如何阻止网络攻击者的全天候威胁？
企业需要建立规则来跟踪和实现其目标。随着业务状况不断变化，我们可以动态更改业务规则而无需 IT 手动干预，这一点至关重要。
网络安全关乎国家经济命脉。调研显示，66% 的受访高管将网络安全投资视为收入引擎，网络安全成熟度高的组织在过去五年内的收入增长率要高出 43%。
通过减轻日常任务负担，人工智能和自动化帮助网络安全团队将其稀缺专业知识应用于最迫切需要的环节。
负责任计算和绿色 IT 是帮助组织实现可持续发展目标的重要工具，而混合云则是关键助推器。通过立足整个云资产增强可见性、深化整合以及增强功能，混合云可以助力组织加速推进净零碳排放战略。
随着风险的持续演变以及新威胁的不断出现，超越传统职能和组织边界的组织需要更为全面、多层次的事件驱动型安全模式。
在最高管理层中，81% 的高管认为安全是让组织脱颖而出的品牌属性。云环境的安全运营强调速度、规模、互操作性、自动化和协作。
当前，技术的采用已成为最重要的绩效差异化因素，技术达人型企业的收入增长比同行平均高出6%。成功的“技术组合”秘诀正发生改变，云计算和 AI 逐渐成为业绩差异化因素。每个行业都有独特的技术“指纹”。
本书由 IBM 商业价值研究院出品，汇集了新冠疫情相关的十几份研究报告，为企业的转型提供了详细的行动指南，助力企业决胜后疫情时代。
COVID-19 当前， 网络安全威胁持续升级。企业需要采取哪些关键措施加大响应和补救工作， 并制定未来的危机应对计划？
我们为 CIO 制定了四步疫情行动指南：实现应用环境现代化；实现网络容量现代化；实现工作场所现代化；以及实现运营现代化。
在组织架构中设置 CDO 职位，有助于提高企业的数字化成熟度，有助于提升企业的财务绩效。
GDPR 合规挑战帮助企业通过创新和创造能力开创新的局面。随着 GDPR 正式生效日期的到来，一个新阶段已拉开序幕。
管理多个云环境中的应用和数据的战略和架构， 对于当今在多云环境中运营的企业而言至关重要。
领先的企业已经开始研究认知安全解决方案的可能性，以便填补自己在情报、速度和准确性方面的缺口，主动预防风险和威胁。
大多数企业已将云计算作为业务平台，推动收入增长和创新。超过四分之三的受访企业正在使用云计算，向新行业进军。
卓越的技术不仅仅是创意新颖那么简单，它体现了造福人类的非凡决心。但是，从业者需要遵循建立信任和创造价值的区块链五大核心原则。
62%的受访消费者表示，他们会优先考虑具有更好的安全和隐私措施的汽车品牌。
70%的公用事业企业打算部署工业物联网技术，但他们对工业物联网安全技术至多只是泛泛了解。
不时有影响数百万人的数据泄露事件见诸新闻头条，引发高度关注。安全防护为何如此松懈？为什么没有意识到发生问题？为什么反应如此迟钝？大部分企业都将 IT 资源集中在检测和预防工作方面，却不够重视响应和补救。
在数字化热潮的推动下，企业需要实现组织转型；同时，CIO 这一新兴职位正在崛起。
网络安全专业人才需求居高不下，但人才短缺问题仍未得到解决。企业正在寻求各种方法来弥补人才缺口。
当今世界互联范围不断扩大，企业越 来越多地选择使用 API 来汇聚生态系统合作伙伴，发掘新的价值来源。
API 不仅能共享数据，还能为企业提供获取数据和服务的关键途径，支持快速创新，帮助企业开拓新市场。
移动无处不在，在个人和商业互动中所占的比重越来越大。企业利用移动技术的潜藏价值，探索新机遇。
移动设备正改变我们与世界互动的方式。这些设备在我们的信息消费中扮演重要角色，且不断生成更多新型信息。