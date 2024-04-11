IBM UrbanCode
每个应用程序的 CI/CD 和发布管理
查看 UrbanCode 实际应用
一名女性 IT 专业人员正在数据中心配置服务器的中景广角镜头
为什么选择 IBM® UrbanCode®？更快地交付更好的软件。

UrbanCode 可以加快和优化任何本地、云和大型机应用程序的软件交付。
正在寻找 urbancode.com？

加入 IBM 社区！

用例

实现应用现代化 UrbanCode 软件可以自动构建单体式应用程序、基于微服务的应用程序或混合应用程序，并在云、本地、数据中心或大型机上进行部署和发布。
交付云原生应用程序 UrbanCode 提供单点控制，以帮助管理在开发/测试和生产环境中交付微服务工作负载的过程，这些环境涵盖很多云，包括传统云供应商、容器和虚拟机。
优势 UrbanCode 可以帮助您做什么 自动化手动流程

消除人为错误，从而自信地发布软件。

 在公司范围内推广工具

实现广泛的管道管理、可见性和自动化。
功能 管道

将发布工具链转换为一致的管道。实现可见性和协调的交付。

 价值流

通过了解 DevOps 交付管道，提高应用程序交付速度并改善交付流程。

 数以百计的集成

不再需要自定义脚本，并实现更易于设计和更安全的部署流程。
产品解决方案 IBM® UrbanCode® Build

扩展构建基础架构配置和管理。

 IBM® UrbanCode® Deploy

自动将任何应用程序部署到任何环境中。

 IBM® UrbanCode® Velocity

通过实时分析和 DevOps 工具集成，加快应用程序交付。

成功案例

Rabobank NA 提供价值 阅读成功案例
Daimler 加快应用程序交付

Daimler Trucks NA 使用 UrbanCode Deploy 支持 DevOps 应用程序交付模式。

 NBCUniversal 推动 DevOps

NBCUniversal Media LLC 使用 UrbanCode 软件帮助推动 DevOps 流程。

 HM Health Solutions 转型

HMHS 使用 UrbanCode 套件建立了持续开发实践。

 Bendigo and Adelaide Bank

Bendigo and Adelaide Bank 使用 UrbanCode 实现开发流程的自动化。
通过使用 UrbanCode Deploy 和云技术（如 IBM Cloud Platform），我们可以颠覆传统的做法，这主要是因为我们能够敏捷地交付和进行调整。 Daniel Corboy 开发人员和 DevOps 工程师 Bendigo and Adelaide Bank

常见问题解答

是的。UrbanCode Deploy 可以管理容器。

了解其中诀窍

您可以将 UrbanCode Deploy 集成到交付管道中，并避免重构工具链，其中包括 130 多个用于开发、测试、基础架构和云的插件（如 Jenkins Pipeline 和 VMware vRealize Automation 插件）。有关插件的信息，请查看 https://urbancode.github.io/IBM-UCx-PLUGIN-DOCS/ 中的插件文档

通过使用 UrbanCode Deploy，您可以使用图形流程编辑器创建部署流程模型，从而取代手动步骤和非标准脚本。无需进行编程。您可以创建任何复杂程度的流程，将其分配给部署环境，并更可靠地执行这些流程。

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您可以为每个目标存储不同的配置设置，并启用仅配置部署或传统的代码和配置部署，同时在多个环境中重用相同的应用程序流程。

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是的。DevOps 转型包括改进 z/OS 开发实践。移动应用程序每天进行数亿次 IBM® z Systems® 后端调用，例如，调用 COBOL 和 PL/1。大型机必须是现代开发和运营实践的一部分。

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UrbanCode Deploy 自动检测 WebSphere Application Server，并在服务器上创建相应的资源。您可以导入 WebSphere Application Server 单元和集群配置，并生成在不同环境中存储和升级的模板。

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UrbanCode Deploy 为您的用户提供可定制的权限系统，并且更安全地传输您的部署工件。您可以通过控制和审核功能跟踪用户活动（人员、内容、时间和地点），从而生成应用程序部署的完整历史记录。

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不是。UrbanCode Deploy 提供部署自动化。UrbanCode Velocity 通过一个或多个工具在持续交付管道之间保持协调，因此，它可以在多个 Jenkins 管道和/或 UrbanCode Deploy 应用程序之间保持协调。

UrbanCode Velocity 已进行容器化，除了提供作为 Docker Compose 应用程序进行部署的说明（用于非生产用途）以外，还提供 Helm 图表以安装到 Kubernetes 集群中。

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UrbanCode Velocity 提供一些报告，以显示将新构建投入生产所需的时间。这些报告确定构建在哪些环境中花费很长时间而减慢生产交付速度，从而突出显示瓶颈问题。这可以帮助团队解决这些瓶颈问题，从而加快交付速度。
几分钟内即可开始使用

UrbanCode Deploy 试用版软件入门。

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