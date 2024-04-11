UrbanCode 可以加快和优化任何本地、云和大型机应用程序的软件交付。
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将发布工具链转换为一致的管道。实现可见性和协调的交付。
通过了解 DevOps 交付管道，提高应用程序交付速度并改善交付流程。
不再需要自定义脚本，并实现更易于设计和更安全的部署流程。
扩展构建基础架构配置和管理。
自动将任何应用程序部署到任何环境中。
通过实时分析和 DevOps 工具集成，加快应用程序交付。
Daimler Trucks NA 使用 UrbanCode Deploy 支持 DevOps 应用程序交付模式。
NBCUniversal Media LLC 使用 UrbanCode 软件帮助推动 DevOps 流程。
HMHS 使用 UrbanCode 套件建立了持续开发实践。
Bendigo and Adelaide Bank 使用 UrbanCode 实现开发流程的自动化。
是的。UrbanCode Deploy 可以管理容器。
您可以将 UrbanCode Deploy 集成到交付管道中，并避免重构工具链，其中包括 130 多个用于开发、测试、基础架构和云的插件（如 Jenkins Pipeline 和 VMware vRealize Automation 插件）。有关插件的信息，请查看 https://urbancode.github.io/IBM-UCx-PLUGIN-DOCS/ 中的插件文档
通过使用 UrbanCode Deploy，您可以使用图形流程编辑器创建部署流程模型，从而取代手动步骤和非标准脚本。无需进行编程。您可以创建任何复杂程度的流程，将其分配给部署环境，并更可靠地执行这些流程。
您可以为每个目标存储不同的配置设置，并启用仅配置部署或传统的代码和配置部署，同时在多个环境中重用相同的应用程序流程。
是的。DevOps 转型包括改进 z/OS 开发实践。移动应用程序每天进行数亿次 IBM® z Systems® 后端调用，例如，调用 COBOL 和 PL/1。大型机必须是现代开发和运营实践的一部分。
UrbanCode Deploy 自动检测 WebSphere Application Server，并在服务器上创建相应的资源。您可以导入 WebSphere Application Server 单元和集群配置，并生成在不同环境中存储和升级的模板。
UrbanCode Deploy 为您的用户提供可定制的权限系统，并且更安全地传输您的部署工件。您可以通过控制和审核功能跟踪用户活动（人员、内容、时间和地点），从而生成应用程序部署的完整历史记录。
不是。UrbanCode Deploy 提供部署自动化。UrbanCode Velocity 通过一个或多个工具在持续交付管道之间保持协调，因此，它可以在多个 Jenkins 管道和/或 UrbanCode Deploy 应用程序之间保持协调。
UrbanCode Velocity 已进行容器化，除了提供作为 Docker Compose 应用程序进行部署的说明（用于非生产用途）以外，还提供 Helm 图表以安装到 Kubernetes 集群中。
UrbanCode Velocity 提供一些报告，以显示将新构建投入生产所需的时间。这些报告确定构建在哪些环境中花费很长时间而减慢生产交付速度，从而突出显示瓶颈问题。这可以帮助团队解决这些瓶颈问题，从而加快交付速度。