HMHS 采用 IBM® UrbanCode 软件套件建立持续开发实践，并使用 IBM® Business Process Manager 软件构建优化的自动化流程。
HMHS 客户必须应对不断变化的消费者需求和监管要求，使 HMHS 不断调整其提供给客户的应用程序和解决方案至关重要。这种开发和部署敏捷性是保持竞争优势以及向客户交付公司价值主张的关键。然而，某些运营流程阻碍了他们的努力。
“当客户提出要求时，他们会希望立即得到满足。他们并不想听到我们会在下个季度才能准备好所需的解决方案。我们需要通过打造一个敏捷的开发环境来简化我们的发布流程，”HMHS 的 IT 基础架构工程师 Marc Rohrer 表示。“在过去，每当应用程序团队需要进行例行配置更改时，他们都会通过人工票务系统向我的团队提交工单。我们还会使用批处理脚本流程。建立和部署任何变更或新的解决方案都需要大量时间，并且人为错误也是一个重要因素。
作为可扩展、敏捷且一致的 DevOps 开发运环境的基础，HMHS 部署了 IBM® UrbanCode Release、IBM® UrbanCode Deploy 和 IBM® UrbanCode Build 软件。此外，它还将 UrbanCode 工具与 IBM® Business Process Manager 软件集成在一起。
“当我们购买 UrbanCode 产品时，我们创建了自助服务流程，这使我们能够自动手动配置更改流程，并将这些常规配置快速交回应用程序团队，”Rohrer 评论道。"我使用最多的是 UrbanCode Deploy 产品，它能真正帮助我们保持部署流程的一致性，并助力我们进入持续开发的思维模式，不断为客户推送应用程序的更新。”
HMHS 使用 Business Process Manager 软件构建流程应用程序，为内部和外部使用提供优化的自动化工作流程。Rohrer 的团队利用 Business Process Manager 解决方案的 UrbanCode 插件，实现了在两个环境之间的无缝集成。“UrbanCode 资源树映射了我们的整个应用程序环境，而 IBM BPM [Business Process Manager] 在资源树中分配流程。这使我们能够完全确保流程的一致性，助力我们为客户提供更好的产品。”
Rohrer 表示，仅使用 UrbanCode 工具和 Business Process Manager 解决方案之间的插件，每年可为公司节省约 210 个员工工时。更广泛地说，HMHS 的 DevOps 开发运维实践促进了快速、持续地的应用程序和流程改进，使公司能够更好地跟上不断变化的需求。“对我们来说，最重要的是 IBM 解决方案能够加快产品上市速度，”Rohrer 说道。“他们加快了我们能够推出客户所需的应用程序更新和新的解决方案的速度。”
“其中一个最大的好处是一致性；我们知道我们在向环境推送什么，”Rohrer 解释道。“我们在 UrbanCode Deploy 中存储版本受控的配置，因此，如果最新版本出现问题，我们可以轻松回滚到以前的版本，并且整个环境会自动重置到出现任何问题之前的状态。这使我们能够拥有一个既可扩展又敏捷的环境，同时帮助我们保持部署流程的一致性。”
HM Health Solutions (HMHS) 为健康计划支付方提供业务解决方案，以便他们能够在竞争激烈且不断变化的市场中高效运营其组织。通过提供尖端技术和丰富的行业知识，HMHS 满足了健康计划支付方的众多运营需求。作为 Highmark Health 的全资子公司，HMHS 与八个健康计划团队合作，为 1000 万会员提供服务。HMHS 总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，拥有超过 3,500 名员工。
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© Copyright IBM Corporation 2017。IBM® Cloud – Middleware, New Orchard Road, Armonk, NY 10504美国出品，2017 年 11 月。IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 UrbanCode 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copytrade.shtml 上的“版权和商标信息”部分提供了 IBM 商标的最新列表。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。