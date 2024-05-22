HMHS 采用 IBM® UrbanCode 软件套件建立持续开发实践，并使用 IBM® Business Process Manager 软件构建优化的自动化流程。​

业务挑战 医疗保健行业一直在不断发展，使 HM Health Solutions (HMHS) 的应用程序通过创建敏捷开发环境来简化发布变得非常重要。​

转型 HMHS 采用 IBM® UrbanCode 软件套件建立持续开发实践，并使用 IBM® Business Process Manager 软件构建优化的自动化流程。

结果 促进快速、持续的 应用和流程改进 每年节省 210 个员工工时 将优化流程与自动化应用程序部署相结合 确保一致性 在其应用程序环境中部署的解决方案质量方面

业务挑战案例 不断变化 HMHS 客户必须应对不断变化的消费者需求和监管要求，使 HMHS 不断调整其提供给客户的应用程序和解决方案至关重要。这种开发和部署敏捷性是保持竞争优势以及向客户交付公司价值主张的关键。然而，某些运营流程阻碍了他们的努力。​



“当客户提出要求时，他们会希望立即得到满足。他们并不想听到我们会在下个季度才能准备好所需的解决方案。我们需要通过打造一个敏捷的开发环境来简化我们的发布流程，”HMHS 的 IT 基础架构工程师 Marc Rohrer 表示。“在过去，每当应用程序团队需要进行例行配置更改时，他们都会通过人工票务系统向我的团队提交工单。我们还会使用批处理脚本流程。建立和部署任何变更或新的解决方案都需要大量时间，并且人为错误也是一个重要因素。​



IBM 解决方案加快了我们能够推出客户所需的应用程序更新和新的解决方案的速度。 Marc Rohrer IT 基础架构工程师 HM Health Solutions

变革案例 持续开发 作为可扩展、敏捷且一致的 DevOps 开发运环境的基础，HMHS 部署了 IBM® UrbanCode Release、IBM® UrbanCode Deploy 和 IBM® UrbanCode Build 软件。此外，它还将 UrbanCode 工具与 IBM® Business Process Manager 软件集成在一起。



“当我们购买 UrbanCode 产品时，我们创建了自助服务流程，这使我们能够自动手动配置更改流程，并将这些常规配置快速交回应用程序团队，”Rohrer 评论道。"我使用最多的是 UrbanCode Deploy 产品，它能真正帮助我们保持部署流程的一致性，并助力我们进入持续开发的思维模式，不断为客户推送应用程序的更新。”​



HMHS 使用 Business Process Manager 软件构建流程应用程序，为内部和外部使用提供优化的自动化工作流程。Rohrer 的团队利用 Business Process Manager 解决方案的 UrbanCode 插件，实现了在两个环境之间的无缝集成。“UrbanCode 资源树映射了我们的整个应用程序环境，而 IBM BPM [Business Process Manager] 在资源树中分配流程。这使我们能够完全确保流程的一致性，助力我们为客户提供更好的产品。”​



我使用最多的是 UrbanCode Deploy 产品，它能真正帮助我们保持部署流程的一致性，并助力我们进入持续开发的思维模式。 Marc Rohrer IT 基础架构工程师 HM Health Solutions

案例成果 敏捷性和可扩展性 Rohrer 表示，仅使用 UrbanCode 工具和 Business Process Manager 解决方案之间的插件，每年可为公司节省约 210 个员工工时。更广泛地说，HMHS 的 DevOps 开发运维实践促进了快速、持续地的应用程序和流程改进，使公司能够更好地跟上不断变化的需求。“对我们来说，最重要的是 IBM 解决方案能够加快产品上市速度，”Rohrer 说道。“他们加快了我们能够推出客户所需的应用程序更新和新的解决方案的速度。”



“其中一个最大的好处是一致性；我们知道我们在向环境推送什么，”Rohrer 解释道。“我们在 UrbanCode Deploy 中存储版本受控的配置，因此，如果最新版本出现问题，我们可以轻松回滚到以前的版本，并且整个环境会自动重置到出现任何问题之前的状态。这使我们能够拥有一个既可扩展又敏捷的环境，同时帮助我们保持部署流程的一致性。”​



UrbanCode 资源树映射了我们的整个应用程序环境，而 IBM BPM [Business Process Manager] 在资源树中分配流程。这使我们能够完全确保流程的一致性。 Marc Rohrer IT 基础架构工程师 HM Health Solutions