直到最近，人们还普遍认为，只有新一代的云原生组织，即那些被认为是市场颠覆者并为快速创新而生的组织，才踏上了 DevOps 之旅。事实并非如此。除了 Etsy、Uber 或 Netflix，还有许多老牌企业，如 NBCUniversal，正在寻求通过 DevOps 不断缩短新应用程序的上市时间，提高应用程序代码质量，并降低开发、测试和部署成本。



这些公司代表了各行各业。无论组织和 IT 的复杂性如何，他们都在采用 DevOps 方法，因为敏捷性（加速创新和更快地响应不断变化的业务需求的能力）至关重要。

可以断言，大型企业的 DevOps 路径很可能与云端企业的路径截然不同。而其中最重要的问题在于：如何最好地引领广泛的文化变革并转变长期存在的流程和范式。



NBCUniversal 主要通过收购实现增长，目前包括 17 个独立公司和业务部门，包括其国际子公司。与大多数大型组织一样，其应用程序环境是多样化和多速的，混合了本地、私有云和公有云环境，核心业务应用程序与新的 Web 和移动应用程序集成。该公司的 DevOps 团队需要弥合记录系统（通常是大型机）开发人员和参与系统（基于云的、面向客户的应用程序）开发人员之间在速度、流程、工具、技能和文化方面的巨大差异，以实现这些系统之间的整合。



John Comas 是 NBCUniversal 的平台 DevOps 经理，负责支持 NBCUniversal DevOps 软件开发生命周期 (SDLC) 的流程和工具。他表示：“我们需要为应用程序客户提供单一的标准化 SDLC，原因如下：首先，通过消除多个实例来降低应用程序许可成本。其次，我们希望提供一个标准的、本地部署的企业强化系统，并将尽可能多的用户迁移到该系统，这样我们就可以提供标准化的支持和培训。我们还希望提高所开发代码的质量，希望开发速度更快、效率更高、成本更低。我们的构建和部署失败率很高，而且由于我们的应用程序团队很少或根本没有进行测试，所以有些版本可能根本不应该投入生产，这些导致了太多次停机。”



开展 DevOps 之旅推动了在开发、QA、运行和 SDLC 这四个过去整合不太好的团队之间建立起一个工作流。这一旅程不仅包含技术，也包含思维方式，通过将复杂流程分解为最小的工作单元并尽可能并行运行来加速创新。