在解释他的公司如何采用与大型竞争对手不同的银行业务方法时，Bendigo Adelaide Bank 的开发者兼 DevOps 工程师 Daniel Corboy 说道：“我们喜欢打破常规。我们以区域和社区为重点开展运营。我们秉承敏捷开发理念，快速交付代码和服务，同时注重建立可靠且易于管理的开发周期。”

这家银行要求新应用程序在几分钟内部署完毕，并且要求更快地交付新环境，而不是通常需要的五周时间。“我们银行的客户希望立即获得服务，而且他们通常希望通过智能手机或设备进行访问。我们遇到了严重的交付时间问题，无法跟上竞争对手的步伐。”Corboy 说：“我们的流程臃肿，因此一直在寻找不同的运作方式，以便更快地响应内部和外部客户的需求。我认为，任何在像 Bendigo and Adelaide Bank 这样规模的公司中运作的 IT 团队都会经历与交付时间和环境管理相关的痛苦。我相信，我们不是唯一一家通过成千上万电子表格来管理整个组织中无数流程的公司。”

