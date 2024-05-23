Bendigo and Adelaide Bank 部署了基于 IBM® UrbanCode 软件和 IBM Cloud 平台的 DevOps 解决方案，以改善开发治理，实现开发流程自动化，并更快地上线新应用程序和服务。
在解释他的公司如何采用与大型竞争对手不同的银行业务方法时，Bendigo Adelaide Bank 的开发者兼 DevOps 工程师 Daniel Corboy 说道：“我们喜欢打破常规。我们以区域和社区为重点开展运营。我们秉承敏捷开发理念，快速交付代码和服务，同时注重建立可靠且易于管理的开发周期。”
这家银行要求新应用程序在几分钟内部署完毕，并且要求更快地交付新环境，而不是通常需要的五周时间。“我们银行的客户希望立即获得服务，而且他们通常希望通过智能手机或设备进行访问。我们遇到了严重的交付时间问题，无法跟上竞争对手的步伐。”Corboy 说：“我们的流程臃肿，因此一直在寻找不同的运作方式，以便更快地响应内部和外部客户的需求。我认为，任何在像 Bendigo and Adelaide Bank 这样规模的公司中运作的 IT 团队都会经历与交付时间和环境管理相关的痛苦。我相信，我们不是唯一一家通过成千上万电子表格来管理整个组织中无数流程的公司。”
为了简化开发环境的治理并提高其可见性，Bendigo and Adelaide Bank 在 IBM Cloud 平台上实施了 IBM UrbanCode Deploy 软件。
在 DevOps 方面，Corboy 的团队与银行的 IT 服务管理小组合作，以利用后者为实现基础设施构建自动化而实施的 UrbanCode Deploy 软件。“我们一眼就看中了 UrbanCode Deploy，它完全符合我们的需求。它与我们现有的工具链完美匹配，因此我们很容易作出决定。”他说。UrbanCode 软件有助于对开发流程进行管理与追踪，同时还提供了重要的自动化功能。Corboy 说：“我们从流程中消除了很多手动干预。UrbanCode 让我们以前使用电子表格和纸张管理的许多分步流程实现了自动化。”
银行还利用 IBM Cloud 平台支持其开发团队的工作方式发生根本性变革。“我们对内部的每一条规则提出质疑，以了解哪些规则真正合理。IBM Cloud 平台与该方法非常契合，因为它让我们能够快速交付、进行测试，并很快知道我们的想法是否可行。”Corboy 说：“我们不必等待数月才能启动基础设施。我们将解决方案交到用户手中，获取他们的反馈意见，反复迭代并做出必要的调整。”
Corboy 的团队与 IBM Garage 合作，后者是 IBM 旗下的一家咨询机构，致力于与公司合作加快定制解决方案的设计。“这是我们在 IBM Cloud 平台上的首次实施，我们在三个月内就将其投入生产，它还内置了新的安全模式。”
新获得的能力让应用程序可以在几分钟内部署完毕，全环境部署时间从五周缩短到半天，Corboy 发现他的部门与其内部客户（银行的业务部门）之间的关系有了明显改善。“企业主动来找我们，我们不要求他们投入大量资金和时间来推出功能全面的新服务。我们逐步提供经过全面测试的服务，他们很快就能从中获益。”
此外，与以前相比，Corboy 的团队现在能为更多的内部部门提供服务。“一些原本会被 IT 部门忽视的业务领域 - 不是故意的，而是因为我们能力不够 - 现在也能看到相关客户开始受益。”Corboy 认为，IBM Cloud 平台是支持这种敏捷性和高效交付的理想选择。“各地的利润空间都在缩小，能够在不需要大量资本支出的情况下快速、渐进地提供关键服务对每个人都有好处。”
Corboy 说：“通过使用 UrbanCode Deploy 和云技术（如 IBM Cloud 平台），我们可以颠覆传统的做法，这主要是因为我们能够敏捷地交付和进行调整。我们可以快速提供解决方案，如果解决方案不合适，我们也能够快速调整，改用更能满足业务要求的方案。”
Bendigo and Adelaide Bank 是澳大利亚第五大零售银行，拥有超过 7,200 名员工和 160 万名客户。该公司由 Bendigo Bank 和 Adelaide Bank 于 2007 年 11 月合并而成。银行总部位于本迪戈市，管理的资产超过 657 亿美元，市值约为 46 亿美元。
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