越来越多的医疗保健组织开始开展数据分析工作，以便从复杂且不断扩展的医疗数据集中获取洞察。这些洞察分析提升了患者护理质量，并推动了医疗创新。借助 IBM SPSS Statistics，医院、诊所和临床研究机构可满足日益增长的个性化医疗、关键资源管理和主动疾病预防需求。公共卫生机构可以利用流行病学数据追踪疾病模式并预测疾病爆发，而医学研究人员和制药公司则可借助临床数据和生物统计学加速药物研发和临床试验。通过整合各种数据源（如患者病例、保险索赔和实时分析数据），它能够提供患者健康历程的集中视图。