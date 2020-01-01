明智的决策从良好的数据管理开始。对于致力于减少极端气候事件的数据科学家、环境专业人士和开发人员来说，成功与否取决于是否拥有全面、准确、最新的环境数据。

IBM Environmental Intelligence 结合了关于天气、地理空间、碳波动，以及特定行业需求的丰富数据集，为您的业务构建可操作的解决方案。