IBM 可在整个产品生命周期内为 Cognos Analytics 提供额外的支持选项。选择适合您的选项。

高级支持 分布式软件或 SaaS 产品的完美补充。Advanced Support 可在基本 S&S 的基础上提供优先申请处理并缩短响应时间目标。 了解更多

延期支持 当您使用的软件版本接近其支持终止日期时，这会是一个理想的选择。Extended Support 让您有更多的时间迁移到受支持的新版本。 了解更多