随时了解 IBM® Cognos® Analytics 的最新创新。社区成员可以不断获得 IBM 专家及同行的提示和技巧。此外，还可以借此机会影响 IBM 分析产品服务组合的产品方向。
我们推出 Cognos Analytics 12.0：为所有用户提供更快捷的 AI 驱动型洞察服务
在 BARC Research 发布的《集成计划与分析》报告中，IBM 被评为“市场领导者”。
查看新功能，如定制调色板、对齐网格、定制多边形、套索元素和自动可视化。
IBM 经理 Daniel Hernandez 介绍 Cognos 的新功能
运用 AI 深入挖掘数据，并利用 Cognos 揭示原因
直接查看 IBM 思想领袖、中小型企业 (SME) 和从业者的分析内容和对话。
使用图表和图形直观地识别企业数据中的模式和关系。
缩小数据科学与业务分析之间的差距，让数据科学家能够使用 Cognos 中的高级功能。
了解 Cognos Analytics 如何通过最佳实践指南、行业用例、仪表板等为企业提供服务。
查找有关安装、使用和管理 IBM Cognos Analytics 的信息。
利用一整套分析工具，将洞察转化为行动，查找原因并规划下一步工作，从而加强企业数字化转型流程。
了解 Cognos 如何帮助企业所有人做出更明智的决策
通过移动设备跟踪洞察信息
Cognos Analytics 更进一步，利用 AI 深入洞察原因，而不仅仅是结果。
查看新功能，如定制调色板、对齐网格、定制多边形、套索元素和自动可视化。
探索企业的广泛潜力，以更优化的方式深入了解和洞察企业数据。
运用 Cognos 强大灵活的分析功能提高护理质量
在 Cognos Analytics 的帮助下，用户可以获取可视化财务和运营信息，并自动生成跨功能数据报告，从而实现创新。
与高层管理人员分享洞察信息，并利用 Cognos BI 规划未来。
利用 Cognos Analytics 构建自动化报告和仪表板，以深入了解业务运营情况。
利用 Cognos 的数据驱动型洞察信息，加速供应链运营。
执行合伙人 AMVARA 密切关注着市场动态。
一项由 IBM 委托 Forrester Consulting 开展的研究显示，部署 Cognos Analytics 有望实现高达 77% 的投资回报。
我们很高兴地宣布，在2023 年 BARC 《集成计划与分析排名报告》中，IBM 被评为市场领导者。
IBM Cognos Analytics 在 2022 年 BARC《企业商业智能和分析平台排名报告》中被评为市场领导者。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。