在选择商业智能解决方案时，必须优先考虑与业务相关的功能，如报告、仪表板、可扩展性、移动性和灵活的部署选项，并明确定价，所有这些都要有强大的管理支持。

虽然 Microsoft Power BI 似乎是一个可行的选择，但您可能会问一些重要的问题。Power BI 是免费的吗？