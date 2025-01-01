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IBM Cognos Analytics 与 Microsoft Power BI

在单一解决方案中获得相关的商业智能 (BI) 功能，定价简单明了

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Cognos Analytics 如何与 Microsoft Power BI 竞争

在选择商业智能解决方案时，必须优先考虑与业务相关的功能，如报告、仪表板、可扩展性、移动性和灵活的部署选项，并明确定价，所有这些都要有强大的管理支持。

虽然 Microsoft Power BI 似乎是一个可行的选择，但您可能会问一些重要的问题。Power BI 是免费的吗？
选择 IBM Cognos Analytics 的 6 个理由 深入了解 IBM Cognos Analytics 1 在一个经济高效的产品中实现广泛的功能

IBM Cognos Analytics 集强大的管理、高级业务报告和交互式数据可视化功能于一身。通过 AI 增强的洞察分析和预测性预测，您可以做出明智的数据驱动型决策，而无需在不同的产品和服务之间切换。

 2 通过高质量的定制解决方案提升报告质量

IBM Cognos Analytics 专为高速、像素完美的报表而设计，使您能够自定义布局和查询，以首选格式创建专业内容和分析应用程序。受益于扩展的数字分发和调度功能，以及免费获得的宝贵洞察分析。

 3 发现强大的治理、安全性和可扩展性

利用稳健的管理和内置的安全控制，您可以根据自己的需要进行调整。自定义权限、管理分析功能、使用集中的真实数据源 - 所有这些都可以通过一个可随着业务增长而扩展的解决方案来实现。

 4 发现您应得的明确的直接定价

IBM Cognos Analytics 提供预付定价，报告服务或数据处理不收取额外费用。所见即所得：没有任何隐藏费用，定价直截了当。

 5 深入了解适合您业务的灵活部署

选择最适合您需求的部署选项 - 云即服务、本地部署或混合环境 - 我们都能满足您的需求。IBM Cognos Analytics 可以适应您的业务运营环境。

 6 利用广泛的全球合作伙伴生态系统

IBM 广泛的合作伙伴生态系统遍布多个国家。Cognos Analytics 合作伙伴擅长为财务、供应链、营销、IT、运营、销售、医疗保健和教育提供解决方案。

注册后即可获得  30 天免费试用。上传数据、创建个性化仪表板和报告、深入了解数据并预测未来趋势。

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多功能分析工具，具有强大的报告功能。IBM Cognos Analytics 为报告、数据可视化和仪表板创建提供了一套全面的工具。 Raja S. 数据科学家 资料来源 IBM Cognos Analytics Reviews 2024：详细信息、定价和功能 | G2 阅读完整评论 功能强大的工具。Cognos 通过提供深入、适应性强的仪表板和报告脱颖而出。 Khadija B. SAP 顾问 资料来源 IBM Cognos Analytics Reviews 2024：详细信息、定价和功能 | G2 阅读完整评论 用户友好型 BI 报告工具。多年来，用户界面有了很大的改进。管理员控制台也同样受到重视。 Shravan L. 工程首席分析师，副总裁 资料来源 IBM Cognos Analytics Reviews 2024：详细信息、定价和功能 | G2 阅读完整评论
行业认可
各种规模的公司都喜欢 IBM Cognos Analytics，因为它易于使用、具有数据可视化功能、易于访问的界面和直观的分析功能。它荣获 TrustRadius 颁发的 “2025 年买家之选奖”，以及 G2 评选的 “2024 年秋季分析平台网格报告 ”中的 “领导者 ”称号。
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