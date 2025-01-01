在单一解决方案中获得相关的商业智能 (BI) 功能，定价简单明了
在选择商业智能解决方案时，必须优先考虑与业务相关的功能，如报告、仪表板、可扩展性、移动性和灵活的部署选项，并明确定价，所有这些都要有强大的管理支持。
虽然 Microsoft Power BI 似乎是一个可行的选择，但您可能会问一些重要的问题。Power BI 是免费的吗？
IBM Cognos Analytics 集强大的管理、高级业务报告和交互式数据可视化功能于一身。通过 AI 增强的洞察分析和预测性预测，您可以做出明智的数据驱动型决策，而无需在不同的产品和服务之间切换。
IBM Cognos Analytics 专为高速、像素完美的报表而设计，使您能够自定义布局和查询，以首选格式创建专业内容和分析应用程序。受益于扩展的数字分发和调度功能，以及免费获得的宝贵洞察分析。
利用稳健的管理和内置的安全控制，您可以根据自己的需要进行调整。自定义权限、管理分析功能、使用集中的真实数据源 - 所有这些都可以通过一个可随着业务增长而扩展的解决方案来实现。
IBM Cognos Analytics 提供预付定价，报告服务或数据处理不收取额外费用。所见即所得：没有任何隐藏费用，定价直截了当。
选择最适合您需求的部署选项 - 云即服务、本地部署或混合环境 - 我们都能满足您的需求。IBM Cognos Analytics 可以适应您的业务运营环境。
IBM 广泛的合作伙伴生态系统遍布多个国家。Cognos Analytics 合作伙伴擅长为财务、供应链、营销、IT、运营、销售、医疗保健和教育提供解决方案。