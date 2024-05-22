如需开始在 IBM Cloud 上进行构建，首先您需要使用电子邮件地址创建一个帐户（电子邮件地址不得与现有帐户关联）。

需要预先提供付款详细信息，但在您使用收费服务之前，我们不会向您收取费用；然而，为了验证其真实性，我们会象征性地登记您的卡片信息。

输入信用卡信息后，屏幕上将显示一条费用确认消息。金额由商家决定，但通常在 1.00 美元左右。

如果您愿意，可登记将这些信息用于无缝过渡到即用即付套餐。