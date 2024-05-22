使用您的 200 美元积分来构建关系数据库、文档数据库、键值数据库、内存数据库等。
您的 IBM Cloud 免费帐户可授权您访问 40 多款设置 Lite 定价套餐的产品。这意味着相关套餐永久免费。您无需为该套餐付费，并且该套餐永不过期。
如需开始在 IBM Cloud 上进行构建，首先您需要使用电子邮件地址创建一个帐户（电子邮件地址不得与现有帐户关联）。
需要预先提供付款详细信息，但在您使用收费服务之前，我们不会向您收取费用；然而，为了验证其真实性，我们会象征性地登记您的卡片信息。
输入信用卡信息后，屏幕上将显示一条费用确认消息。金额由商家决定，但通常在 1.00 美元左右。
如果您愿意，可登记将这些信息用于无缝过渡到即用即付套餐。
永久免费——这些是永不过期的 Lite 套餐产品。这些产品旨在让您无需有任何顾虑，可自由处理项目，避免产生意外账单。Lite 套餐的配额依据使用量配备，且永不过期，并可以按月续订或一次性使用。查看所有 Lite 套餐产品。
免费试用——可将这些产品视为高级试用版；但需要即用即付或订阅帐户。根据产品的不同，配额可在特定的时间段或使用基础上生效，或者永不过期。若超出免费套餐的使用量，某些产品将开始产生费用。查看所有免费套餐产品。
达到 Lite 套餐实例的任何配额限制后将暂停该月的服务。配额限制按组织计算，而非按实例计算。同一组织中创建的新实例可以反映先前实例的所有使用情况。配额限制将在每个月的第一天重置。
您可以前往控制台的管理 > 账单和使用情况，然后选择 “使用情况”来查看使用情况。更多相关信息，请参阅查看使用情况。
无任何费用。无需承诺。可随时取消。