免费 IBM Cloud® 帐户

用户可通过免费 IBM Cloud 帐户享用 350 多款产品的访问权限。构建应用程序、AI、分析等。
超过 40 种永久免费的产品

访问 40 多款无到期日期的永久免费产品，包括 IBM Cloud 数据库：IBM® Cloudant® 和 IBM Db2® on Cloud。
价值 200 美元的云积分

本积分可用于试用 IBM Cloud 上的任何产品，有效期 30 天。注册后自动应用于您的帐户。
常见问题

您的 IBM Cloud 免费帐户可授权您访问 40 多款设置 Lite 定价套餐的产品。这意味着相关套餐永久免费。您无需为该套餐付费，并且该套餐永不过期。

  • 您可以使用 Lite 套餐来配置任何服务实例。
  • 如果超过 10 天没有开发活动，您的应用将进入休眠状态。您可以通过继续使用来唤醒应用。
  • 如果超过 30 天没有开发活动，您的 Lite 套餐中的服务实例将被删除。

如需开始在 IBM Cloud 上进行构建，首先您需要使用电子邮件地址创建一个帐户（电子邮件地址不得与现有帐户关联）。

需要预先提供付款详细信息，但在您使用收费服务之前，我们不会向您收取费用；然而，为了验证其真实性，我们会象征性地登记您的卡片信息。

输入信用卡信息后，屏幕上将显示一条费用确认消息。金额由商家决定，但通常在 1.00 美元左右。

如果您愿意，可登记将这些信息用于无缝过渡到即用即付套餐。

Lite 套餐永远不会产生费用；但如需使用免费套餐中的非 Lite 套餐，则需升级到即用即付套餐。当使用量超过服务的免费套餐限额时，您需要按月支付资源使用量。

您可以为帐户、容器、运行时、所有服务和特定服务分别设置支出限额。当每月支出达到这些限额的 80%、90% 和 100% 时，您会自动收到通知。如需设置支出通知，单击管理 > 账单和使用情况，然后选择支出通知。更多相关信息，请参阅设置支出通知

深入了解促销码

永久免费——这些是永不过期的 Lite 套餐产品。这些产品旨在让您无需有任何顾虑，可自由处理项目，避免产生意外账单。Lite 套餐的配额依据使用量配备，且永不过期，并可以按月续订或一次性使用。查看所有 Lite 套餐产品

免费试用——可将这些产品视为高级试用版；但需要即用即付或订阅帐户。根据产品的不同，配额可在特定的时间段或使用基础上生效，或者永不过期。若超出免费套餐的使用量，某些产品将开始产生费用。查看所有免费套餐产品

达到 Lite 套餐实例的任何配额限制后将暂停该月的服务。配额限制按组织计算，而非按实例计算。同一组织中创建的新实例可以反映先前实例的所有使用情况。配额限制将在每个月的第一天重置。

您可以前往控制台的管理 > 账单和使用情况，然后选择 “使用情况”来查看使用情况。更多相关信息，请参阅查看使用情况

如需获取价值 200 美元的积分，您首先需要升级到即用即付帐户。如已升级，请前往 IBM Cloud 控制台中的使用情况页面查看这 200 美元的积分。您也可以前往帐户设置页面查看正在进行中的促销活动。价值 200 美元的促销积分会自动发放，但可能需要几小时才会出现在您的帐户中。此积分仅适用于首次即用即付帐户，不能用于第三方产品。

IBM Cloud 试用帐户可供经认证的学术机构的教职员工和学生使用。如需获得试用帐户的使用资格，请前往借助 IBM的力量并验证您的机构凭证。试用账号将在 30 天后过期。

转至计费和促销页面并输入促销码，查看促销详细信息，然后单击“应用”。

请注意，您必须拥有一张已登录的信用卡才能使用促销码进行认证。

您可以使用成本估算工具，根据您的需求定制套餐来估算 IBM Cloud® 产品的费用。浏览目录以查找需添加至估算工具中的产品。

您将通过 Stack Overflow（链接位于 IBM 外部）获得免费的技术支持。您可以打开与访问管理、帐户以及账单和使用情况相关的案例。
