混合并匹配用户角色，提高团队的生产力和效率。使用基于角色的灵活许可证，创建完美的 Blueworks Live 计划。IBM Blueworks Live 可以部署在公有云或私有云上，并根据美国联邦政府的要求进行配置。

下一节罗列了公有云部署的定价信息。请联系销售人员以了解更多信息。