混合并匹配用户角色，提高团队的生产力和效率。使用基于角色的灵活许可证，创建完美的 Blueworks Live 计划。IBM Blueworks Live 可以部署在公有云或私有云上，并根据美国联邦政府的要求进行配置。
下一节罗列了公有云部署的定价信息。请联系销售人员以了解更多信息。
创建、修改和发布流程、决策和政策。
查看并评论流程、决定和政策。无法创建或修改流程。
查看已发布的流程和决策。无法修改或创建流程。每包 100 个。
统一流程存储库
查看已发布的流程模型
查看组织政策
运行已发布的流程回放
查看流程模型草稿
分析流程
查看决策模型
流程管理（批准/审核）
工作流程自动化
业务术语表
使用情况报告
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导出流程模型
模板库
产品社区
创建流程和决策模型
创建政策和术语值
创建新的流程回放
导入流程模型
基于用户的 API 访问
所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，且不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
IBM Blueworks Live 可以部署在公有云或私有云上，并根据美国联邦政府的要求进行配置。每个部署选项均包含基于角色的许可证，用于定制最适合您的需求的解决方案。
Blueworks Live 的全部功能都是按需提供的云端解决方案。
专为需要单一租户解决方案的公司设计的专用服务。
*所示价格适用于公有云部署