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混合并匹配用户角色，提高团队的生产力和效率。使用基于角色的灵活许可证，创建完美的 Blueworks Live 计划。IBM Blueworks Live 可以部署在公有云或私有云上，并根据美国联邦政府的要求进行配置。

下一节罗列了公有云部署的定价信息。请联系销售人员以了解更多信息。
从至少一个编辑者着手，然后根据团队需求添加任意数量的内容添加者和查看者。 编辑者 享受高达 30% 的折扣**

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所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，且不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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IBM Blueworks Live 可以部署在公有云或私有云上，并根据美国联邦政府的要求进行配置。每个部署选项均包含基于角色的许可证，用于定制最适合您的需求的解决方案。
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Blueworks Live 的全部功能都是按需提供的云端解决方案。

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脚注

*所示价格适用于公有云部署