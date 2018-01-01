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Aspera

 功能
了解如何比以往更快地安全、无缝且无限制地传输数据。
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Aspera 概览的等距图示

IBM Aspera 是一款软件解决方案，旨在以最快速度远距离传输大型文件和数据集，而不受文件大小、传输距离或网络条件的影响。

与传统文件传输协议 (FTP) 和超文本传输协议 (HTTP) 不同，IBM Aspera 采用名为 FASP（快速自适应安全协议）的专利技术。此协议充分利用现有的网络基础设施来实现最佳传输速度，显著缩短大文件传输所需的时间。

为了轻松访问 IBM Aspera 的各种功能，请参照 IBM Aspera 在线购买计划模型。有关购买感兴趣的功能的更多信息，建议查看定价计划或联系销售代表。
速度最重要

利用 IBM Aspera 将数据传输速度提高 100 倍。

在每一层提供强大保护

IBM Aspera 在文件传输的每一层提供保护，确保可靠保护并完全符合所有行业标准安全要求和认证。

 深入了解合规监管
功能 迁移数据

使用高速传输技术在本地数据中心与任何大型云平台之间迁入、迁出以及互相迁移数据。

 深入了解数据迁移 交付数据

以最快速度在系统、员工、客户与合作伙伴之间交付和分发任何规模的数据。

 深入了解数据传递 自动执行工作流程

自动执行视频和大数据工作流程所需的处理，而不论规模、格式或传输距离如何。

 深入了解自动化 协作

发送并共享存储在本地数据中心和大型云平台上的大型文件及文件夹。

 深入了解协作 同步数据

享受大数据存储库的高速备份和复制功能。

 深入了解数据同步 流式传输

流式传输技术是用于无差错传输大型数据流的革命性替代方案。

 探索直播
交互式演示
成功案例
BASE Media Cloud

BASE 团队采用 IBM Cloud 平台、IBM Aspera on Cloud 和 IBM Cloud Object Storage 支持全球媒体分发门户网站，并为 LCTV 的全球制作合作伙伴提供集中式存储中心。
福克斯体育频道

FOX Sports 使用 Aspera 近乎实时地远程编辑 2018 年 FIFA 世界杯的内容。
DMC

Aspera 解决方案支持全球范围内文件与数据集的传输、分发和同步，还提供实现工作流程自动化与监控的各种工具，这正是 DMC 按截止时间安排的电视节目所需的理想功能。
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后续步骤

让我们共同探讨您的数据传输需求。

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