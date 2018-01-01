IBM Aspera 是一款软件解决方案，旨在以最快速度远距离传输大型文件和数据集，而不受文件大小、传输距离或网络条件的影响。

与传统文件传输协议 (FTP) 和超文本传输协议 (HTTP) 不同，IBM Aspera 采用名为 FASP（快速自适应安全协议）的专利技术。此协议充分利用现有的网络基础设施来实现最佳传输速度，显著缩短大文件传输所需的时间。

为了轻松访问 IBM Aspera 的各种功能，请参照 IBM Aspera 在线购买计划模型。有关购买感兴趣的功能的更多信息，建议查看定价计划或联系销售代表。

