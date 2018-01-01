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Aspera
IBM Aspera 是一款软件解决方案，旨在以最快速度远距离传输大型文件和数据集，而不受文件大小、传输距离或网络条件的影响。
与传统文件传输协议 (FTP) 和超文本传输协议 (HTTP) 不同，IBM Aspera 采用名为 FASP（快速自适应安全协议）的专利技术。此协议充分利用现有的网络基础设施来实现最佳传输速度，显著缩短大文件传输所需的时间。
为了轻松访问 IBM Aspera 的各种功能，请参照 IBM Aspera 在线购买计划模型。有关购买感兴趣的功能的更多信息，建议查看定价计划或联系销售代表。
利用 IBM Aspera 将数据传输速度提高 100 倍。
使用高速传输技术在本地数据中心与任何大型云平台之间迁入、迁出以及互相迁移数据。
以最快速度在系统、员工、客户与合作伙伴之间交付和分发任何规模的数据。
自动执行视频和大数据工作流程所需的处理，而不论规模、格式或传输距离如何。
发送并共享存储在本地数据中心和大型云平台上的大型文件及文件夹。
享受大数据存储库的高速备份和复制功能。
流式传输技术是用于无差错传输大型数据流的革命性替代方案。
BASE 团队采用 IBM Cloud 平台、IBM Aspera on Cloud 和 IBM Cloud Object Storage 支持全球媒体分发门户网站，并为 LCTV 的全球制作合作伙伴提供集中式存储中心。
FOX Sports 使用 Aspera 近乎实时地远程编辑 2018 年 FIFA 世界杯的内容。
Aspera 解决方案支持全球范围内文件与数据集的传输、分发和同步，还提供实现工作流程自动化与监控的各种工具，这正是 DMC 按截止时间安排的电视节目所需的理想功能。