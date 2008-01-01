主页 中间件 App Connect 将应用程序和数据与 IBM App Connect 集成
消除阻碍业务发展的数据孤岛
预约实时演示 深入了解模板和连接器
某个扩展流程图的 App Connect 混合/UI 插图
从 IT 投资中获得最大价值

您的业务可能依赖于不同团队的数百个应用程序。这些可能是现成的系统、定制应用程序、SaaS 应用程序、移动应用程序、IoT 传感器等，并且可能分布在多个位置，例如本地以及多个公共和私有云。

但是，随着应用程序以不同的格式（如 JSON、SOAP）和行业特定的消息格式（如 Swift、EDI 等）呈现数据。使用消息传递、HTTP、Web 服务、REST 等协议，确保应用程序能够快速、安全和灵活地进行通信可能是一个挑战。

App Connect 可帮助您快速、安全地连接和转换应用程序和数据，以整合企业、实现自动化并从业务数据中获得最大价值。
详细了解 AI 与集成协同工作的原理。
阅读宣传材料

从业务数据中获得最大价值
了解优势 节省时间

通过跨应用程序同步数据，消除手动数据输入和冗余任务。

 获取洞察分析

从业务数据和洞察中获取最大价值，制定明智决策。

 优化应用程序

与后端系统建立一致的更高质量 SaaS 连接，提高安全性和性能。
工作原理
连接任何端点

安全地连接所有端点，包括应用程序、数据库和打包应用程序，而无论它们驻留在何处或需要使用何种协议（例如 HTTP(S)、Web 服务、MLLP、FTP、MQ、JMS、用户定义或行业专用协议）。
映射和转换数据

利用 AI 辅助的映射建议，从所做选择和自动生成的源代码中学习，快速映射源和目标之间的对象，从而节省所属组织的时间和工作量。
快速移动数据

App Connect 支持多种类型的数据传输，包括批处理、批量和实时同步。可扩展运行时很灵活，可确保有需要时交付所需的信息。
业务影响 整合不匹配的来源、数据格式和标准，以获得新洞察、实现自动化并实现业务转型 医疗保健物联网

从多个来源获取患者数据的单一视图，包括内部企业应用程序、其他提供商的应用程序、物联网设备等。

 阅读更多 可持续性发展

通过将所有应用程序、资产和设施的数据提供给 ESG 报告系统来支持可持续发展工作。

 阅读更多 制造业物联网

通过共享来自工厂车间传感器、设备和机器的实时数据来支持工业 4.0 工作，其他工厂资产可以立即消耗和使用这些数据，并与整个企业的应用程序共享。

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使用预构建的连接器和模板快速入门

连接应用程序和数据时，正确的第一步是检查 Automation Explorer。您将找到由 IBM 和其他 App Connect 用户构建的常用应用程序的各种预构建连接器和模板。连接器和模板易于下载和投入使用，而且由 IBM 提供完全支持。

 访问 Automation Explorer
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 IBM DataStage

借助现代化的 ETL 工具，在云原生洞察平台上构建值得信赖的数据流程。

 IBM Data Virtualization

采用可访问企业不同数据源的通用查询引擎，简化您的数据环境。

 IBM Data Replication

数据存储之间的实时数据同步。

 IBM iPaaS 解决方案

连接应用程序、数据、业务流程和服务，无论它们是托管在本地、私有云中还是公共云环境中。
集成应用程序和数据后，通过 App Connect 将您的流程公开为 API
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为集成计划提供支持并连接所有应用程序和数据，而无论应用程序和数据位于何处

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