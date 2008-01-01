您的业务可能依赖于不同团队的数百个应用程序。这些可能是现成的系统、定制应用程序、SaaS 应用程序、移动应用程序、IoT 传感器等，并且可能分布在多个位置，例如本地以及多个公共和私有云。
但是，随着应用程序以不同的格式（如 JSON、SOAP）和行业特定的消息格式（如 Swift、EDI 等）呈现数据。使用消息传递、HTTP、Web 服务、REST 等协议，确保应用程序能够快速、安全和灵活地进行通信可能是一个挑战。
App Connect 可帮助您快速、安全地连接和转换应用程序和数据，以整合企业、实现自动化并从业务数据中获得最大价值。
从业务数据中获得最大价值
通过跨应用程序同步数据，消除手动数据输入和冗余任务。
从业务数据和洞察中获取最大价值，制定明智决策。
与后端系统建立一致的更高质量 SaaS 连接，提高安全性和性能。
安全地连接所有端点，包括应用程序、数据库和打包应用程序，而无论它们驻留在何处或需要使用何种协议（例如 HTTP(S)、Web 服务、MLLP、FTP、MQ、JMS、用户定义或行业专用协议）。
利用 AI 辅助的映射建议，从所做选择和自动生成的源代码中学习，快速映射源和目标之间的对象，从而节省所属组织的时间和工作量。
App Connect 支持多种类型的数据传输，包括批处理、批量和实时同步。可扩展运行时很灵活，可确保有需要时交付所需的信息。
从多个来源获取患者数据的单一视图，包括内部企业应用程序、其他提供商的应用程序、物联网设备等。
通过将所有应用程序、资产和设施的数据提供给 ESG 报告系统来支持可持续发展工作。
通过共享来自工厂车间传感器、设备和机器的实时数据来支持工业 4.0 工作，其他工厂资产可以立即消耗和使用这些数据，并与整个企业的应用程序共享。
连接应用程序和数据时，正确的第一步是检查 Automation Explorer。您将找到由 IBM 和其他 App Connect 用户构建的常用应用程序的各种预构建连接器和模板。连接器和模板易于下载和投入使用，而且由 IBM 提供完全支持。