您的业务可能依赖于不同团队的数百个应用程序。这些可能是现成的系统、定制应用程序、SaaS 应用程序、移动应用程序、IoT 传感器等，并且可能分布在多个位置，例如本地以及多个公共和私有云。

但是，随着应用程序以不同的格式（如 JSON、SOAP）和行业特定的消息格式（如 Swift、EDI 等）呈现数据。使用消息传递、HTTP、Web 服务、REST 等协议，确保应用程序能够快速、安全和灵活地进行通信可能是一个挑战。

App Connect 可帮助您快速、安全地连接和转换应用程序和数据，以整合企业、实现自动化并从业务数据中获得最大价值。