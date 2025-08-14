使用 Z 数据的 Power AI 智能体：IBM Z 和 Salesforce 云零拷贝整合简介

2025 年 8 月 13 日
尽管拥有丰富的信息，包括客户记录、金融交易、运营洞察分析和数十年的历史数据，但大多数组织继续未充分利用这些数据。根据 Seagate 和 D&B 的数据，在大多数组织中，68% 的企业数据仍未得到充分分析，高达 82% 的企业受到数据孤岛的限制。生成式 AI 计划的成功与否，取决于企业能否很好地访问、管理和利用其企业数据来创建 AI 模型和进行深度分析。
这些障碍不仅限制创新，而且还降低了 AI 计划的投资回报率。事实上，有效利用可信、高质量数据的企业发现从 AI 中获得的投资回报率几乎翻了一番，分别为 9% 和 4.8%。信息很明确：释放企业数据的价值不再是可有可无的，而是 AI 时代竞争优势的关键所在。
这就是为什么我们将 IBM watsonx 、IBM Z 大型机、 IBM Data Gate for watsonx 和 Salesforce 零拷贝技术的强大功能带入企业创新的最前沿IBM watsonx.data 与 Salesforce Data Cloud 之间的整合是企业在安全、高效地激活数据方面的一次重大飞跃，无需进行复杂的数据移动。
多年来，企业一直依赖 IBM Z 来推动从银行和保险到医疗保健和政府等各组织的任务关键型运营。世界各地的企业都充分利用大型机来存储其最有价值的交易数据。但传统上，现代 AI 应用程序要访问这些数据，就需要使用提取、转换、加载 (ETL) 流程，这些流程成本高昂、速度缓慢且容易重复。
通过零拷贝文件联合，这种范式发生了转变：IBM Data Gate for watsonx 使组织能够将其宝贵的 IBM Z 数据引入 watsonx.data，即用于 AI 的开放混合湖仓一体。
由开放的 Apache Iceberg 支持的 watsonx.data 与 Salesforce Data Cloud 无缝零拷贝整合，将进一步允许两个平台实时虚拟访问和解释企业数据。其结果是为来自 Z 和 Salesforce 的数据提供了一个强大的基础，这些数据可用于创新的 agentic AI 用例，为智能自动化和个性化客户参与提供新的可能性。
这不仅关系到数据访问，还关系到智能行动。通过将主要的大型机数据与 Salesforce 丰富的客户交互数据相结合，企业可以构建实时的、由 AI 驱动的洞察力，从而实现更加个性化、主动的客户互动和优化的工作流。
通过这种集成，Salesforce 的 Agentforce 可以安全地利用大型机上的数据存储以及 IBM Db2 for z/OS 或其他大型机数据库中的结构化数据，即时了解客户的历史记录、偏好和情绪。最终成效？更快的决议、更智能的建议和更有意义的对话。
IBM 和 Salesforce 之间的整合已在各行业解锁强大的用例。通过将大型机数据联合到 Salesforce Data Cloud，企业可以激活之前被困在孤岛中的洞察分析。以下是 4 个变革性用例：
这种伙伴关系最强大的方面之一是它不需要更换现有基础设施。IBM 客户可以继续依赖 IBM Z 的弹性和安全性，同时通过 Salesforce 获得新的激活功能。这是一个双赢的局面：既保留了混合系统的完整性，又拥抱了现代 AI 的灵活性。
watsonx 平台产品管理副总裁 Edward Calvesbert 表示：“与 Salesforce 的合作以及零拷贝的强大功能，对我们共同的客户来说是巨大的优势。这是为了让企业最终能够打破数据孤岛，为 AI 释放所有数据的全部潜力，而无需承担复杂的数据迁移负担。我们正致力于打造这样的未来：新洞察分析将无缝释放，关键业务流程则全面自动化。”
在 IBM，我们致力于构建一个开放、互联的数据生态系统；在这个生态系统中，数据可以跨平台自由安全地流动，AI 以信任和透明为基础。与 Salesforce 的合作就是这一愿景的证明。
我们共同帮助企业超越数据孤岛，迈向数据更加高效、更加智能、更加快速的未来。我们的目标始终如一：推动创新、提升客户体验并解锁新的商业价值。
