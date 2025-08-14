使用 Z 数据的 Power AI 智能体：IBM Z 和 Salesforce 云零拷贝整合简介

尽管拥有丰富的信息，包括客户记录、金融交易、运营洞察分析和数十年的历史数据，但大多数组织继续未充分利用这些数据。根据 Seagate 和 D&B 的数据，在大多数组织中，68% 的企业数据仍未得到充分分析，高达 82% 的企业受到数据孤岛的限制。生成式 AI 计划的成功与否，取决于企业能否很好地访问、管理和利用其企业数据来创建 AI 模型和进行深度分析。

这些障碍不仅限制创新，而且还降低了 AI 计划的投资回报率。事实上，有效利用可信、高质量数据的企业发现从 AI 中获得的投资回报率几乎翻了一番，分别为 9% 和 4.8%。信息很明确：释放企业数据的价值不再是可有可无的，而是 AI 时代竞争优势的关键所在。

这就是为什么我们将 IBM watsonx 、IBM Z 大型机、 IBM Data Gate for watsonx 和 Salesforce 零拷贝技术的强大功能带入企业创新的最前沿IBM watsonx.data 与 Salesforce Data Cloud 之间的整合是企业在安全、高效地激活数据方面的一次重大飞跃，无需进行复杂的数据移动。