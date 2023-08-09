用于连接 IBM Db2 的 Python 接口。
Node.js 到 IBM Db2 的异步/同步接口。
用于连接 IBM Db2 的 PHP 接口。
用于连接 IBM Db2 的 GoLang 驱动程序。
该驱动程序提供连接 IBM Db2 的 Java 接口。
该驱动程序提供连接 IBM Db2 的 C 接口。
该驱动程序支持通过 .NET 和 .NET Core 连接 IBM Db2 的可用语言。
该适配器为 IBM 数据服务器提供 Python/SQLAlchemy 接口。
该适配器为 IBM 数据服务器提供 Python/Django 接口。
Sequelize 是一款易用的承诺式 Node.js ORM 工具，适用于 Db2。
Rust 与 Db2 for z/OS、Db2 for LUW、Db2 for i 的接口，支持使用 r2d2 的连接池。
Ruby Driver/Rails 适配器适用于 IBM 数据服务器，如 Db2 on Linux/Unix/Windows、Db2 on z/OS 和 Db2 on IBM i 等。
用于与 IBM 数据库服务器协同工作并执行数据库操作的扩展程序
IBM Database Add-Ins for Visual Studio 组件是 IBM 数据库开发功能的一个集合，可无缝集成到您的 Visual Studio 开发环境之中。
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