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连接到 Db2
开发人员使用应用程序的等距插图
构建强大的应用程序 Python

用于连接 IBM Db2 的 Python 接口。

 Node.js

Node.js 到 IBM Db2 的异步/同步接口。

 PHP

用于连接 IBM Db2 的 PHP 接口。

 Go

用于连接 IBM Db2 的 GoLang 驱动程序。

 Java

该驱动程序提供连接 IBM Db2 的 Java 接口。

 C/C+

该驱动程序提供连接 IBM Db2 的 C 接口。

 NET

该驱动程序支持通过 .NET 和 .NET Core 连接 IBM Db2 的可用语言。

 Django

该适配器为 IBM 数据服务器提供 Python/SQLAlchemy 接口。

 SQLAlchemy

该适配器为 IBM 数据服务器提供 Python/Django 接口。

 Sequelize

Sequelize 是一款易用的承诺式 Node.js ORM 工具，适用于 Db2。

 Rust

Rust 与 Db2 for z/OS、Db2 for LUW、Db2 for i 的接口，支持使用 r2d2 的连接池。

 Ruby/Rails

Ruby Driver/Rails 适配器适用于 IBM 数据服务器，如 Db2 on Linux/Unix/Windows、Db2 on z/OS 和 Db2 on IBM i 等。
了解 Db2 11.5.8 云优先中的 1.5 倍优化加载时间及其他增强功能
开发平台 用于 IBM 数据服务器的 Db2 Connect VS Code 扩展程序

用于与 IBM 数据库服务器协同工作并执行数据库操作的扩展程序

 IBM Database Add-Ins for Visual Studio

IBM Database Add-Ins for Visual Studio 组件是 IBM 数据库开发功能的一个集合，可无缝集成到您的 Visual Studio 开发环境之中。
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 赢取徽章 Db2 管理徽章

测试您的数据库管理员对 Db2 概念的掌握情况，如高级 SQL、分区等，赢取官方 Db2 11.5 管理考试徽章。

 赢取徽章 Db2 高级数据库设计与应用开发徽章

测试您对 Db2 多模型 SQL 和 NoSQL、机器学习和容器功能的掌握情况，赢取该徽章。

 赢取徽章 Db2 高级调试和除错徽章

证明您有能力确定性能问题的根本原因，优化查询，并使用 Db2 工作负载管理 (WLM) 功能。

 赢取徽章 Db2 高级弹性徽章

展示您在可用性、可恢复性和扩展方面的知识，同时测试您在 HADR、pureScale 和 Db2 备份和恢复功能方面的工作能力。

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 开发环境

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 通过 Python 快速入门 Db2

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 使用 JSON 和 Db2 

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